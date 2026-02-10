Σήμερα συνάντηση κτηνοτρόφων με Μητσοτάκη

Σήμερα το μεσημέρι Τρίτη 10/02/2026, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους κτηνοτρόφους, όπου αναμένεται να ανακοινωθεί το εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας και μέτρα για την προοπτική βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.

Στο μεταξύ οι αγρότες ετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο της Παρασκευής 13/2 στην Αθήνα, οι οποίοι προχώρησαν σε νέες κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ τους σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



