Σήμερα ξεκαθαρίζει πότε ανοίγει η μεγάλη πισίνα του «Πεπανός»

Μπορεί από την περασμένη Δευτέρα να έχει ανοίξει το καταδυτηριο του κολυμβητηρίου «Αντώνης Πεπανός» ωστόσο προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλα τα σωματεία πρέπει να ανοίξει και η κεντρική πισίνα.

Η ημερομηνία που θα γίνει αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει σήμερα, όπου ο πρόεδρος της ΔΕ του ΠΕΑΚ Παναγιώτης Λυκούδης, θα έχει επαφή με τον υπεύθυνο εργολάβο που επιμελείται τις εργασίες ανακαίνισης στο κολυμβητήριο ώστε να του δώσει την ακριβή ημερομηνία που θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Οι εργασίες αφορούν τόσο το κομμάτι συντήρησης σε μηχανήματα, όσο και εργασίες καλλωπισμού εσωτερικά του κολυμωητηρίου.

Πάντως, η λογική λέει ότι το αργότερο μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχει ανοίξει και η κεντρική πισίνα και τα ναυταθλητικά σωματεία της Πάτρας θα πάρουν τις ώρες και τους χώρους τους ενόψει της χειμερινής σεζόν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



