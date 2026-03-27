Σιωπή και αναπάντητα ερωτήματα για τη 16χρονη Λόρα στο Βερολίνο

Έναν μήνα μετά τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας στη Γερμανία, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αναστάτωση και αβεβαιότητα. Παρά την επιστροφή των γονιών της στην Πάτρα, η Λόρα δεν έχει θελήσει να επικοινωνήσει μαζί τους ούτε να εξηγήσει τι την οδήγησε στην εξαφάνισή της, αφήνοντας την οικογένεια σε συνεχή αγωνία.

Σύμφωνα με άτομα από το οικογενειακό της περιβάλλον, η Λόρα αποφεύγει κάθε επαφή, χωρίς να δίνει σαφείς απαντήσεις για όσα συνέβησαν. Η αδυναμία ακόμα και για συνάντηση με τους γονείς της ενισχύει την ανησυχία: ο πατέρας της ταξίδεψε από το Βερολίνο στο Αμβούργο για να τη δει στη δομή όπου φιλοξενείται, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επίσκεψη.

Σχετικά με τα αίτια της εξαφάνισης, η ίδια φέρεται να ενημέρωσε τις γερμανικές αρχές ότι έφυγε από την Ελλάδα λόγω δυσκολιών προσαρμογής στο σχολείο και στην καθημερινότητά της. Ωστόσο, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, αφήνοντας κρίσιμα ερωτήματα αναπάντητα.

Έρευνες δείχνουν επίσης ότι η Λόρα είχε συνδέσεις μέσω social media με δύο άτομα στο Βερολίνο, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στη γερμανική πρωτεύουσα. Εντοπίστηκε αρχικά σε σταθμό έξω από την πόλη και φαίνεται πως κινήθηκε σε κοντινές περιοχές προτού ζητήσει βοήθεια σε δομή ανηλίκων.

Αυτή τη στιγμή, η 16χρονη παραμένει στη δομή στο Βερολίνο, ενώ οι γονείς της περιμένουν από τις αρχές να τους δοθεί η δυνατότητα να τη δουν και να μιλήσουν μαζί της. Μέχρι τότε, η σιωπή της Λόρας συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο μυστήριο της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



