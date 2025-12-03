Σίσσυ Χρηστίδου: «Η οικογένειά μου είναι ολοκληρωμένη – Δεν θέλω νέο σύντροφο στο σπίτι μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά μου»

Με ειλικρίνεια και χωρίς υπεκφυγές, η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για την προσωπική της ζωή, τις αποφάσεις που έχει πάρει μετά τον χωρισμό, τη σχέση της με τα παιδιά της και τον τρόπο που αντιμετωπίζει πια τον έρωτα, τον σύντροφο και την έννοια της οικογένειας.

Η Σίσσυ Χρηστίδου παραχώρησε συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο YouTube, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο εάν έχει ερωτευτεί ξανά μετά τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται έτοιμη να ζήσει ξανά κάτω από την ίδια στέγη με έναν νέο σύντροφο, τουλάχιστον μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά της και φύγουν από το σπίτι.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Έχω αποφασίσει από την αρχή που χώρισα ότι δεν θέλω να φτιάξω καινούρια οικογένεια με έναν άλλον άντρα… Δεν θέλω ένας άντρας να έρθει μέσα στο σπίτι με τα παιδιά μου. Δεν το κατακρίνω, αλλά είναι δική μου, πολύ απόλυτη απόφαση».

Τόνισε πως μέχρι τα παιδιά της να φύγουν από το σπίτι, η οικογενειακή της δομή παραμένει σταθερή: «Την οικογένειά μου τη θεωρώ ολοκληρωμένη έτσι όπως είναι και δεν θέλω να αλλάξει αυτό το μοντέλο».

Αναφορικά με το αν έχει ερωτευτεί ξανά, δεν απάντησε ευθέως: «Έχω σημαντικότερα προβλήματα από το να αντιμετωπίσω τον έρωτα αυτή τη στιγμή… Όταν παντρεύτηκα και έκανα παιδιά, είπα “τέλος”. Δεν υπήρχε Plan B».

Περιγράφοντας την εσωτερική της πορεία τα τελευταία χρόνια, μίλησε για την ψυχική φθορά αλλά και τη δύναμη που αναγκάστηκε να ανακαλύψει μέσα της: «Για να χωρίσω, ήταν μονόδρομος… Πάλεψα όσο μπορούσα για τον γάμο μου. Έβαλα όλο μου το είναι. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς».

Τόνισε επίσης ότι για να μπει ένας άνθρωπος στη ζωή της με τρόπο ουσιαστικό, πρέπει πρώτα να μπορεί να σταθεί απέναντι στα παιδιά της: «Αν δεν φτάσει μια σχέση στα παιδιά μου, δεν μπορώ να την επικοινωνήσω… Πρέπει να είναι πολύ σοβαρό. Δεν έχει συμβεί αυτό».

Η ίδια περιγράφει ότι νιώθει πλήρης με τη σημερινή της ζωή: «Είμαι ικανοποιημένη, χαρούμενη και γεμάτη. Για να μπει κάποιος στη ζωή μου, πρέπει να την κάνει καλύτερη. Πέρασα πολλά νομίζοντας ότι μπορώ να σώσω ανθρώπους. Κανέναν δεν μπορείς να σώσεις αν δεν θέλει να σωθεί».

Στη συνέχεια μίλησε για τις απώλειες και τα τραύματα της τελευταίας πενταετίας: «Ήμουν σε σοκ. Το διαζύγιο, τα δικαστήρια, ο θάνατος της μαμάς μου… Κλάταρα πολλές φορές. Αλλά κατάλαβα ότι είμαι πιο δυνατή απ’ όσο νόμιζα».

Κλείνοντας, τόνισε ότι έχει ένα ισχυρό δίκτυο αγάπης γύρω της: «Έχω πολύ δυνατούς φίλους, έχω τα παιδιά μου, νιώθω πλήρης. Δεν μου λείπει μια αγκαλιά το βράδυ. Η συντροφικότητα είναι ωραία, αλλά δεν καλύπτει όλα τα κομμάτια που με κρατούν πίσω».

