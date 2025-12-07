Σκάφος του Λιμενικού «στούκαρε» στον κυματοθραύστη!

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, όταν σήμερα το πρωί σκάφος του Λιμενικού άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, παρέκκλινε της πλεύσης του και καρφώθηκε στον κυματοθραύστη στα Πευκάκια.

Εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ για το αδιανόητο περιστατικό. Το σκάφος ακινητοποιήθηκε επάνω στον κυματοθραύστη, στα βράχια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στις 8 το πρωί, ενώ το σκάφος επέστρεφε από περιπολία και ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, τουλάχιστον, όχι σοβαρός.

Εικόνες από το σημείο μαρτυρούν τις απίστευτες στιγμές φρίκης που έζησαν οι χειριστές του, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ έμπειροι.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού και τεχνικοί με φουσκωτό. Απομάκρυναν άμεσα τους χειριστές και στη συνέχεια αξιολογούσαν τη ζημιά.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σημείο και γερανός για την απομάκρυνση του σκάφους. Το Λιμενικό διενεργεί προανάκριση για το τι συνέβη εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα ανάμεσα στα οποία και αυτό της μηχανικής βλάβης.

