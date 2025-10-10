«Σκάμματα»: Η κυπριακή αρχαιολογία μέσα από τις πληγές του 1974 προβάλλεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας

Ένα ταξίδι στην Ιστορία, την απώλεια και τη μνήμη της κυπριακής αρχαιολογίας παρουσιάζεται στην Πάτρα. Το ντοκιμαντέρ «Σκάμματα», μια παραγωγή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, προβάλλεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, σε μια βραδιά που φωτίζει τις σκιές του 1974.

10 Οκτ. 2025 11:29
Pelop News

Το Τοπικό Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου προσκαλούν το κοινό στην προβολή του συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ «Σκάμματα», που καταγράφει την τύχη της κυπριακής αρχαιολογίας κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Δρ. Κώστας Πασχαλίδης.

Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου και σκηνοθεσίας της Δανάης Στυλιανού, αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση στη μνήμη και την απώλεια. Πενήντα χρόνια μετά τα γεγονότα του 1974, Κύπριοι και ξένοι αρχαιολόγοι, καθώς και μέλη του τότε προσωπικού του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ξεδιπλώνουν τις προσωπικές τους μαρτυρίες και επαναφέρουν στο φως το συλλογικό τραύμα του πολέμου.

Συνδυάζοντας σπάνιο αρχειακό υλικό με σύγχρονες αφηγήσεις, το «Σκάμματα» αναδεικνύει τις πληγές αλλά και την αντοχή της κυπριακής αρχαιολογίας, μέσα από στιγμές, πρόσωπα και τόπους που σημάδεψαν την πορεία της επιστήμης και της ίδιας της χώρας.

Η ταινία έχει διάρκεια 87 λεπτά, με διαλόγους στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, και υπότιτλους στα ελληνικά και αγγλικά.

Συντελεστές:

Παραγωγή: Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου
Εκτέλεση Παραγωγής: M.P.L. Productions
Σκηνοθεσία – Παραγωγή – Μοντάζ: Δανάη Στυλιανού
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Στυλιανού
Ιδέα & Επιμέλεια Περιεχομένου: Ευτυχία Ζαχαρίου, Ευθυμία Άλφα, Άννα Σατράκη
Ήχος & Μίξη: Μάρκο Λόπεζ
Χρωματική Επεξεργασία: Μάριος Στυλιανού
Γραφικά: Αρτέμης Ψαθάς
Μεταφράσεις – Υποτιτλισμός: Διαμάντω Στυλιανού

Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο διαδικτυακά για όσους θέλουν να πάρουν μια πρώτη γεύση από αυτή τη μοναδική κινηματογραφική «ανασκαφή» στη μνήμη.
