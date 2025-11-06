Σκάνδαλο στην Ιταλία: Συλλήψεις για κακοποίηση αυτιστικών εφήβων σε Δομή

06 Νοέ. 2025 21:52
Pelop News

Μια σοκαριστική υπόθεση κακομεταχείρισης ατόμων με αναπηρία ήρθε στο φως στην πόλη Κούνεο της Ιταλίας, προκαλώντας έντονη κατακραυγή. Οι καραμπινιέροι, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε στα τέλη του 2024, εγκατέστησαν κρυφές κάμερες στη συνεταιριστική δομή «Per Mano», η οποία φιλοξενούσε 18 εφήβους, οι περισσότεροι εκ των οποίων έπασχαν από αυτισμό. Το υλικό που καταγράφηκε χαρακτηρίστηκε «αποτρόπαιο» από τις αρχές, αποτυπώνοντας σκηνές βίας και κακοποίησης από εργαζομένους προς τους τροφίμους.

Οι φιλοξενούμενοι μεταφέρθηκαν άμεσα σε ασφαλείς εγκαταστάσεις υπό την εποπτεία της υγειονομικής υπηρεσίας ASL Cuneo 1. Η διευθύντρια και η συντονίστρια της δομής συνελήφθησαν, ενώ τέσσερις ακόμη υπάλληλοι τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Άλλα έντεκα άτομα απαγορεύεται να επικοινωνήσουν με τα θύματα και υποχρεούνται σε τακτικές εμφανίσεις στην αστυνομία.

Η Εισαγγελία του Κούνεο διερευνά κατηγορίες για κακομεταχείριση, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράνομη κατακράτηση και άσκηση παράνομης βίας. Ο ανακριτής διέταξε την κατάσχεση της δομής, των οικονομικών εγγράφων και των τραπεζικών λογαριασμών της «Per Mano», η οποία βρισκόταν ήδη υπό έλεγχο από το 2024 για λειτουργικές παρατυπίες. Οι αρχές εξετάζουν τον βαθμό εμπλοκής όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου να αποδοθούν ποινές.
