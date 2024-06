Σκαρ, ο σκύλος που συμμετέχει στις έρευνες για τον Μόσλεϊ στη Σύμη «Μπορεί να βρει κάποιον ζωντανό ή νεκρό»

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η έρευνα στη Σύμη για τον εντοπισμό του Μάικλ Μόσλεϊ, ενώ η αγωνία για την τύχη του κορυφώνεται.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο σκύλος Σκαρ, που έφτασε στη Σύμη με το πλοίο, το πρωί της Παρασκευής. Η Σκαρ είναι ειδικά εκπαιδευμένη να εντοπίζει ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με την Mirror.

Ο συνοδός του σκύλου που δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε: «Θα μιλήσω με την αστυνομία του νησιού και θα μας πουν πού να ψάξουμε. Η Σκαρ θα βρει μια μυρωδιά. Μπορεί να βρει κάποιον είτε είναι ζωντανός, είτε νεκρός».

Η Σκαρ συμμετέχει στην επιχείρηση εντοπισμού του Μάικλ Μόσλεϊ στη Σύμη

Η Σκαρ με τον αστυνομικό θα ενταχθούν στην ομάδα αναζήτησης του Μόσλεϊ στη Σύμη.

Just about to arrive in Symi, as Greek authorities continue their search for missing TV and radio presenter Michael Mosley. Police dog Scar and his handler are about to join more than 25 others. Updates on @BBCNews with @insaf_abbas pic.twitter.com/9iwCY3FqV8



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στη Σύμη έχουν επεκταθεί και σε άλλα σημεία του νησιού. Ο δήμαρχος επικοινώνησε με τη σύζυγο του αγνοουμένου η οποία ζήτησε να γίνουν έρευνες και σε άλλες περιοχές, όπως το Ποντικόκαστρο.



The search for British broadcaster Michael Mosley has resumed after he went missing while on holiday on the Greek island of Symi.

Joe Inwood is there for #BBCBreakfasthttps://t.co/YfMLqEriIA pic.twitter.com/cuSVkz96jY

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 7, 2024