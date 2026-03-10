Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Η ομάδα χτίζει χαρακτήρα»

Ο Αίολος Αγυιάς προσέθεσε δυο ακόμη πολύτιμους βαθμούς, καθώς επικράτησε με σκορ 70-58 επί του Αστέρα Τέμενης στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 39-29, όμως η άμυνα των γηπεδούχων, τους έδωσε τελικά το ροζ φ.α. «Είναι πολύ σημαντική νίκη. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας», δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Καταφέραμε με την πολύ καλή άμυνα στο β΄ ημίχρονο να ξεπεράσουμε την αστοχία μας στην επίθεση και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα χτίζει χαρακτήρα και είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια».

Διαιτητές: Κοντίλης-Μπολάνο-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 12-20, 29-39 (ημ.), 57-52, 70-58.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 10 (1), Σκλάβος, Σπύρου 6, Παπαδημητρίου, Φούντας, Νάτσκος 1, Λαγογιάννης 16 (2), Στόλλας 8 (2), Πίκιος 17 (1), Τσούνας 12.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ (Γιούπης): Σούβος, Ανδρικόπουλος 3 (1), Μπαρδάκης 6, Τριπολίδης 14 (2), Ιατρόπουλος 4, Στάθης 9 (1), Σταθακόπουλος 6, Κυριαζής 9 (3), Σπηλιόπουλος 6.

