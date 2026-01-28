Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»

Ο Αίολος Αγυιάς ηττήθηκε στο ντέρμπι με την ΕΑΠ και ο προπονητής των ηττημένων Βασίλης Σκέντζος μίλησε για τα στοιχεία που έκριναν την αναμέτρηση.

Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία...» Ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος δ.ινει οδηγίες στους παίκτες του
28 Ιαν. 2026 14:33
Pelop News

«Παίξαμε καλά κι ελέγξαμε τον ρυθμό του αγώνα για 35 περίπου λεπτά. Δυστυχώς κάποιες λάθος επιλογές, αλλά κι ένα λάθος της γραμματείας στο τέλος, μας στοίχισαν τη νίκη. Είμαστε υποχρεωμένοι να το ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε».

Αυτό δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος αμέσως μετά το τέλος του προχθεσινού ντέρμπι με την ΕΑΠ για τη 14η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η. Ηταν στην κυριολεξία ένα παιχνίδι-θρίλερ, το οποίο κρίθηκε στο φινάλε, με την ΕΑΠ να αποδρά από το κλειστό γυμναστήριο του Αίολου Αγυιάς με σκορ 63-61.

Διαιτητές: Τσακιράκη-Αποστολόπουλος-Παπακώστας. Τα 10λεπτα: 17-15, 14-11, 18-14, 12-23.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 6, Σπύρου 7 (1), Νάτσκος 2, Λαγογιάννης 15 (1), Στόλλας 4, Πίκιος 11, Παπανδρεόπουλος 6 (1), Τσούνας 8, Παπαδημητρίου, Σκλάβος 2.

ΕΑΠ (Λ. Φραγκισκάτος): Κάλλης 8 (2), Πατούχας 2, Ασημακόπουλος 2, Λεοντίου 14 (1), Γιαννόπουλος, Δ. Φραγκισκάτος 11 (1), Δ. Φραγκισκάτος ΙΙ, Μπαλάσκας, Καμάτσος 9, Κωνσταντόπουλος 4, Διαμαντόπουλος 13 (1).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Νέα κοινά μηνύματα Δανίας και Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: Κόκκινες γραμμές οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ