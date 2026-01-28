Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»

«Παίξαμε καλά κι ελέγξαμε τον ρυθμό του αγώνα για 35 περίπου λεπτά. Δυστυχώς κάποιες λάθος επιλογές, αλλά κι ένα λάθος της γραμματείας στο τέλος, μας στοίχισαν τη νίκη. Είμαστε υποχρεωμένοι να το ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε».

Αυτό δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος αμέσως μετά το τέλος του προχθεσινού ντέρμπι με την ΕΑΠ για τη 14η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η. Ηταν στην κυριολεξία ένα παιχνίδι-θρίλερ, το οποίο κρίθηκε στο φινάλε, με την ΕΑΠ να αποδρά από το κλειστό γυμναστήριο του Αίολου Αγυιάς με σκορ 63-61.

Διαιτητές: Τσακιράκη-Αποστολόπουλος-Παπακώστας. Τα 10λεπτα: 17-15, 14-11, 18-14, 12-23.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 6, Σπύρου 7 (1), Νάτσκος 2, Λαγογιάννης 15 (1), Στόλλας 4, Πίκιος 11, Παπανδρεόπουλος 6 (1), Τσούνας 8, Παπαδημητρίου, Σκλάβος 2.

ΕΑΠ (Λ. Φραγκισκάτος): Κάλλης 8 (2), Πατούχας 2, Ασημακόπουλος 2, Λεοντίου 14 (1), Γιαννόπουλος, Δ. Φραγκισκάτος 11 (1), Δ. Φραγκισκάτος ΙΙ, Μπαλάσκας, Καμάτσος 9, Κωνσταντόπουλος 4, Διαμαντόπουλος 13 (1).

