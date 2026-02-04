Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Υπερίσχυσε η εμπειρία της ΑΕ Ροϊτίκων»

Πολύ καλή παρουσία είχε ο Αίολος Αγυιάς στο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την πρωτοπόρο και αήττητη ΑΕ Ροϊτίκων στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α ΕΣΚΑ-Η.

Η ομάδα του Βασίλη Σκέντζου έβαλε δύσκολα στους γηπεδούχους για 30΄, όταν και προηγήθηκε με 60-59, όμως στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι αντεπιτέθηκαν κι έφτασαν στη νίκη με σκορ 81-71.

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Ακολουθήσαμε το πλάνο σε μεγάλο βαθμό και διεκδικήσαμε τη νίκη μέχρι το τέλος. Υπερίσχυσε η εμπειρία της ομάδας των Ροϊτίκων. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε έτσι όλα τα παιχνίδια».

Διαιτητές: Γεράνιος-Κωστής-Αρβανίτης. Τα 10λεπτα: 19-16, 25-22, 15-22, 22-11.

ΑΕ ΡΟΪΤΙΚΩΝ (Αλέκος Πολυδωρόπουλος): Σταθόπουλος 16 (2), Ντεμίρης, Βουρνάς 18 (3), Περδίκης 10, Καραγιάννης 4, Γιαννικόπουλος 3, Λυμπέρης 6 (1), Μουλλαράς 2, Δ. Πολυδωρόπουλος 22 (1).

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Βασίλης Σκέντζος): Βαλαής 7, Σπύρου 3, Νάτσκος, Λαγογιάννης 22 (1), Στόλλας 3 (1), Πίκιος 23 (3), Τσούνας 10 (1), Παπαδημητρίου 3, Σκλάβος.

