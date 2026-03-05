Σκέντζος για νίκη Αίολου Αγυιάς με Ανδραβίδα: «Συγκεντρωμένοι και με πολυφωνία»

Ο Αίολος Αγυιάς πέτυχε μια ακόμη σημαντική νίκη στην προσπάθειά του για τα πλέι-οφ της Α1 ΕΣΚΑ-Η, καθώς στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος επικράτησε με σκορ 82-71 επί της ουραγού Ανδραβίδας. Το διπλό για την πατρινή ομάδα κρίθηκε με το… «καλημέρα», καθώς η ομάδα του Βασίλη Σκέντζου προηγήθηκε με 26-8.

«Η ομάδα μπήκε συγκεντρωμένη από το πρώτο λεπτό και καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι ως το τέλος», δήλωσε ο Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε: «Είχαμε πολυφωνία επιθετικά κι αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Εχουμε μπροστά μας ένα απαιτητικό παιχνίδι με τον Αστέρα Τέμενης και θα δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι».

Διαιτητές: Λ. Πλέγας-Θεοδοσόπουλος-Καραμπελιάς. Τα 10λεπτα: 8-26, 28-51 (ημ.), 51-71, 71-82.

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ (Παπαδόπουλος): Αλαβέρας 6, Νίκας 27 (1), Μπούμπουλης, Κιτσάρας 9 (2), Σταθόπουλος 12 (3), Μακρής, Καραβούλιας, Δημάκος 17.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 17 (3), Παπαδημητρίου, Σπύρου 3, Φούντας, Στόλλας 22 (3), Νάτσκος 5, Λαγογιάννης 11 (2), Πίκιος 19 (2), Τσούνας 5.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



