Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια

Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετείται η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρο Σκιαδαρέση σχετικά με την εξέλιξη του οδικού άξονα Αρχαίας Ολυμπίας-Βυτίνας-Τρίπολης, μετά την απάντηση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση, σύμφωνα με την οποία το έργο δεν αποτελεί προτεραιότητα και δεν διαθέτει χρηματοδότηση.

Η παράταξη κάνει λόγο για «οριστική ταφόπλακα» στο έργο, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας, την οποία κατηγορεί για έλλειψη διεκδικητικής στάσης και σιωπηρή αποδοχή της υποβάθμισης ενός σημαντικού αναπτυξιακού άξονα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μη ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικά εργαλεία και η απουσία σχεδιασμού συνιστούν πολιτική επιλογή που επηρεάζει αρνητικά τις τοπικές κοινωνίες, καθώς ένας βασικός οδικός άξονας παραμένει ημιτελής επί δεκαετίες, ενώ τμήματά του εμφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης.

Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» επισημαίνει επίσης ότι η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με την προβολή της περιοχής ως «Ολυμπιακής Γης», υποστηρίζοντας ότι η Δυτική Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει εκτός αναπτυξιακού σχεδιασμού εξαιτίας πολιτικών επιλογών και έλλειψης διεκδίκησης.

Κλείνοντας, η παράταξη τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και ουσιαστικής στήριξης των πολιτών της περιοχής, επισημαίνοντας ότι ζητήματα ασφάλειας, ανάπτυξης και προοπτικής δεν μπορούν — όπως αναφέρει — να αντιμετωπίζονται με αδράνεια.

