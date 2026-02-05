Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια

Ανακοίνωση με αιχμές για την τύχη του οδικού άξονα Αρχαίας Ολυμπίας-Βυτίνας-Τρίπολης εξέδωσε η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» του Σπύρου Σκιαδαρέση, κάνοντας λόγο για εγκατάλειψη ενός κρίσιμου έργου υποδομής.

Σπύρος Σκιαδαρέσης
05 Φεβ. 2026 13:01
Pelop News

Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετείται η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρο Σκιαδαρέση σχετικά με την εξέλιξη του οδικού άξονα Αρχαίας Ολυμπίας-Βυτίνας-Τρίπολης, μετά την απάντηση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση, σύμφωνα με την οποία το έργο δεν αποτελεί προτεραιότητα και δεν διαθέτει χρηματοδότηση.

Η παράταξη κάνει λόγο για «οριστική ταφόπλακα» στο έργο, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας, την οποία κατηγορεί για έλλειψη διεκδικητικής στάσης και σιωπηρή αποδοχή της υποβάθμισης ενός σημαντικού αναπτυξιακού άξονα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μη ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικά εργαλεία και η απουσία σχεδιασμού συνιστούν πολιτική επιλογή που επηρεάζει αρνητικά τις τοπικές κοινωνίες, καθώς ένας βασικός οδικός άξονας παραμένει ημιτελής επί δεκαετίες, ενώ τμήματά του εμφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης.

Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» επισημαίνει επίσης ότι η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με την προβολή της περιοχής ως «Ολυμπιακής Γης», υποστηρίζοντας ότι η Δυτική Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει εκτός αναπτυξιακού σχεδιασμού εξαιτίας πολιτικών επιλογών και έλλειψης διεκδίκησης.

Κλείνοντας, η παράταξη τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και ουσιαστικής στήριξης των πολιτών της περιοχής, επισημαίνοντας ότι ζητήματα ασφάλειας, ανάπτυξης και προοπτικής δεν μπορούν — όπως αναφέρει — να αντιμετωπίζονται με αδράνεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:19 Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής για «υβριστική συμπεριφορά»
13:10 Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Οριακές αντιστάσεις» στο Pixelbooks – Συζήτηση για τη μετανάστευση
13:03 Άρειος Πάγος: Δικαίωση για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο
13:01 Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια
13:00 Μαρίνα Πάτρας: Τι συμβαίνει με τις νέες προβλήτες; Έγιναν … υποβρύχιες» στην πρόσφατη κακοκαιρία
12:55 Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα
12:50 Μήνυμα 112 στην Τριφυλία για την κακοκαιρία – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας
12:49 Βρετανία: Συναγερμός από βρεφικά γάλατα, δεκάδες περιστατικά δηλητηριάσεων
12:46 Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα
12:42 Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου
12:38 Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα νέα τραγούδια του! Ακούστα τα όλα!
12:35 Πάτρα: Σε ζεστό κλίμα η κοπή πίτας Ένωσης Γονέων – Μήνυμα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας
12:33 Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη
12:27 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια
12:27 Εφυγε πρώην προπονητής του Απόλλωνα Πατρών και της Εθνικής Ομάδας!
12:25 Αίγιο: Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Τα Οχτώ Βουνά» από την Κινηματογραφική Λέσχη
12:21 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι – Ζημιές στην είσοδο
12:18 Η αποκάλυψη της Αννας Μαρίας Παπαχαραλαμπου
12:13 «Ρενουάρ» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ