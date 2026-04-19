Σκιάθος: Διεθνής «πρότυπο ανθεκτικότητας» με την υπογραφή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «NURISH» (Horizon Europe) τοποθετείται η Σκιάθος, αναλαμβάνοντας ρόλο-κλειδί ως ένας από τους βασικούς «κόμβους ανθεκτικότητας» στην Ευρώπη. Το έργο, το οποίο συντονίζεται από το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), στοχεύει στην οχύρωση του νησιού απέναντι στις φυσικές καταστροφές μέσω καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στη φύση (Nature-based Solutions).

Οι τρεις πυλώνες των παρεμβάσεων

Το πρόγραμμα εστιάζει στην εφαρμογή τεχνολογιών που θα δοκιμαστούν απευθείας στο πεδίο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των έργων το 2027. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΜΠ, κ. Συμεών Μαλαμή, οι παρεμβάσεις διακρίνονται σε τρεις άξονες:

Πυρασφάλεια με «Περατές Τάφρους»: Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί φυσικό σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων από ρέματα και πλημμυρικές απορροές. Το νερό θα φιλτράρεται μέσω ειδικών υπόγειων καναλιών και θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο για τις ανάγκες της Πυροσβεστικής.

Αυτόνομος Καθαρισμός Λυμάτων: Σχεδιάζεται ένα ενεργειακά αυτόνομο σύστημα επεξεργασίας αστικών λυμάτων, το οποίο συνδυάζει τεχνητούς υγροβιότοπους με φωτοβολταϊκά συστήματα. Το ανακτημένο νερό θα χρησιμοποιείται για την άρδευση καλλιεργειών.

Αντιπλημμυρική Προστασία: Η διαχείριση των απορροών θα μειώνει τη σφοδρότητα των πλημμυρικών φαινομένων, προστατεύοντας τις υποδομές του νησιού.

Στρατηγική σημασία για το νησί

Η επιλογή της Σκιάθου δεν είναι τυχαία, καθώς τα 2/3 της έκτασής της είναι χαρακτηρισμένα ως αισθητικό δάσος, ενώ ο πληθυσμός της αυξάνεται κατακόρυφα από 5.000 το χειμώνα σε 60.000 το καλοκαίρι, πιέζοντας τις υφιστάμενες υποδομές.

Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος του νησιού, Θεόδωρος Τζούμας, η Σκιάθος επιδιώκει να καταστεί ένας από τους πρώτους δήμους με ολοκληρωμένο σχέδιο ανθεκτικότητας, θωρακίζοντας το φυσικό της κάλλος και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών. Οι περιοχές όπου θα ξεκινήσουν οι εφαρμογές είναι οι Κουκουναριές και η περιοχή Ασέληνος.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και η περιβαλλοντική εταιρεία HYDRASPIS, ενώ αντίστοιχοι κόμβοι αναπτύσσονται στη Φινλανδία, την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

