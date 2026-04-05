Σκιές ρίχνει ο Στέφανος Κασσελάκης για το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη!

Σαφείς υπαινιγμούς και σκιές για την υπουργοποίηση του Μακάριου Λαζαρίδη άφησε ο πρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασσελάκης, ασκώντας σκληρή κριτική για την τοποθέτηση του βουλευτή Καβάλας στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως σημείωσε, το συγκεκριμένο υπουργείο βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μεγάλου σκανδάλου, την ώρα που – όπως υποστηρίζει – ο κ. Λαζαρίδης είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «δεν υπάρχει κανένα».

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο υπογράμμισε την «ειρωνεία», όπως τη χαρακτήρισε, της συγκεκριμένης επιλογής. «Ο ίδιος βουλευτής που – σύμφωνα με τον ίδιο – ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε εντοπίσει κανένα σκάνδαλο που να αφορά τη Νέα Δημοκρατία, καλείται τώρα να αναλάβει θέση ευθύνης στο ίδιο υπουργείο»

Παράλληλα, ο Στέφανος Κασσελάκης έθεσε ζήτημα διαφάνειας σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές του Μακάριου Λαζαρίδη. Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του στην ιστοσελίδα της Βουλής, ο υφυπουργός έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Δημοσιογραφία στο «College of Southeastern Europe».

Ο κ. Κασσελάκης κάλεσε τον νέο υφυπουργό να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις σπουδές του.

«Πριν ορκιστεί και στο πνεύμα της διαφάνειας που ευαγγελίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Λαζαρίδης οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των σπουδών του», ανέφερε στο X.

«Συνεπώς ρωτάω με καλή πρόθεση… Κύριε Λαζαρίδη: Πού σπουδάσατε;», έγραψε.

