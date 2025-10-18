Σκηνές διάλυσης στο Κίνημα Δημοκρατίας: Η Τζάκρη ανέβασε στο Instagram ιδιωτική συνομιλία με τον Κασσελάκη ΦΩΤΟ

Η πολιτική περιπέτεια του Στέφανου Κασσελάκη μοιάζει να βαδίζει από κρίση σε κρίση, με το Κίνημα Δημοκρατίας να παραπαίει ανάμεσα σε εσωτερικές διαμάχες, προσωπικές συγκρούσεις και… δημοσκοπικά ναδίρ. Η τελευταία «έκρηξη» ήρθε από τη Θεοδώρα Τζάκρη, που ανάρτησε κατά λάθος στο Instagram συνομιλία τους στο WhatsApp.

18 Οκτ. 2025 16:12
Η πολιτική καταιγίδα για τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας συνεχίζεται, με τα εσωκομματικά επεισόδια να διαδέχονται το ένα το άλλο. Μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει να μην έχει καταφέρει να στεριώσει πολιτικά – ή, όπως σχολιάζουν αρκετοί, να μην ενδιαφέρεται πραγματικά για την πολιτική πέρα από το προσωπικό του αφήγημα.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η εντυπωσιακή άνοδος του Κασσελάκη συνοδεύτηκε από εξίσου θεαματική πτώση. «Το να είσαι καλός υποψήφιος δεν σημαίνει πως μπορείς να είσαι και καλός αρχηγός», σχολιάζουν πολιτικοί παρατηρητές, ενώ κάποιοι πιο κυνικοί θυμούνται τη φράση γνωστού δημοσιογράφου προς τον ίδιο: «Ή θα γίνεις πρωθυπουργός ή θα καταλήξεις να έχεις δικό σου talk show τα μεσάνυχτα».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Κίνημα Δημοκρατίας κάτω από το 3%, ενώ οι συγκρούσεις με πρώην συμμάχους, όπως ο Βαγγέλης Αντώναρος και ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, φανερώνουν την εσωτερική φθορά. Το τελευταίο επεισόδιο που πυροδότησε νέα αναταραχή αφορά τη διαμάχη του Κασσελάκη με τη Θεοδώρα Τζάκρη.

Η αντιπρόεδρος του κόμματος είχε έντονη συνομιλία μέσω WhatsApp με τον πρόεδρο, η οποία –σύμφωνα με πληροφορίες– ανέβηκε στα stories του Instagram της Τζάκρη με μουσική υπόκρουση, προτού διαγραφεί λίγη ώρα αργότερα.

Η εικόνα έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας ειρωνικά σχόλια και νέα ερωτήματα για την εσωτερική συνοχή του κόμματος και τον τρόπο διαχείρισης των εσωτερικών κρίσεων.

