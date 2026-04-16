Σκηνές «Φαρ Ουέστ» στην Αιγιάλεια

Δύο συλλήψεις ήταν το αποτέλεσμα των προχθεσινών αναζητήσεων της αστυνομίας στο Αίγιο, αναφορικά με τα επεισόδια ξυλοδαρμών που έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκε ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία σε βάρος ενός Ρομά στο Αίγιο, με τον τραυματία να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης. Ο κατηγορούμενος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου. Η έρευνα των ανδρών της Ασφάλειας Αιγίου έχει οδηγήσει στην ταυτοποίηση τεσσάρων ακόμη ατόμων, τα οποία αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Οι εκτεταμένες έρευνες των αστυνομικών το βράδυ της Τρίτης οδήγησαν στην ανακάλυψη οπλισμού στο σπίτι ενός εκ των νεαρών που αναζητούνται. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα καλάσνικοφ, λοστούς, μαχαίρια και σιδερογροθιές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο πατέρας του ατόμου που αναζητείται. Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής τέσσερα άτομα, τρεις Έλληνες και ένας Αλβανός, οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν.
ΟΙ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ
Τις τελευταίες ημέρες, στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας έχουν σημειωθεί τρία περιστατικά άγριων συμπλοκών μεταξύ ατόμων Ρομά και άλλων νεαρών, με αποτέλεσμα τραυματίες να έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Η πρώτη συμπλοκή σημειώθηκε στην περιοχή της Ακράτας και αρχικά δεν έγινε κάποια σχετική καταγγελία στην Αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έξω από νυχτερινό κατάστημα, νεαροί επιτέθηκαν σε έναν Ρομά, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν. Στη συνέχεια, τα «αντίποινα» φαίνεται να έγιναν σε παραλιακό κατάστημα των Σελιανιτίκων, όπου μια πολυπληθής ομάδα Ρομά επιτέθηκε σε δύο νεαρούς, προκαλώντας ζημιές στο κατάστημα και στέλνοντάς τους στο νοσοκομείο με κατάγματα σε μύτη και γνάθο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο συγκεκριμένο περιστατικό ένας από τους επιτιθέμενους, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έβγαλε όπλο, απειλώντας θαμώνες ώστε να μην παρέμβουν. Λίγες ώρες αργότερα, έξι άτομα προσέγγισαν στο κέντρο του Αιγίου έναν Ρομά, τον οποίο ξυλοκόπησαν, θεωρώντας ότι ήταν μεταξύ των μασκοφόρων που χτύπησαν τους δύο νεαρούς στα Σελιανίτικα, με τον ίδιο να αρνείται τη συμμετοχή του στο περιστατικό και να καταγγέλλει ότι του αφαίρεσαν και μεγάλο χρηματικό ποσό.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ
Από την πλευρά της, η Αστυνομία με την προχθεσινή της επιχείρηση στέλνει σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι τέτοιες καταστάσεις και συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές και όσοι εμπλέκονται θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Τα άτομα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί συνεχίζουν να αναζητούνται, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται και για τη συμπλοκή στα Σελιανίτικα, με την ανάλυση των βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, ώστε να αποκαλυφθούν οι ταυτότητες και των ατόμων που έκαναν την επίθεση στους δύο νεαρούς.
