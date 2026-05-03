Σκληρή ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ για το ατύχημα του Αράξου: Απαιτούμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού

«Το περιστατικό αυτό δεν είναι ένα «ατυχές συμβάν». Είναι το αποτέλεσμα προκλητικής αδιαφορίας και επικίνδυνης προχειρότητας» αναφέρει η ανακοίνωση

03 Μάι. 2026 12:17
Η ανακοίνωση της Ενωσης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών με αφορμή το όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο του Αράξου ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ημέρα μνήμης και αγώνα για τα δικαιώματα και την ασφάλεια των εργαζομένων, καταγγέλλει δημόσια όσους είχαν την ευθύνη της διοργάνωσης εκδήλωσης στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους, σκάλα επιβίβασης υποχώρησε, με αποτέλεσμα περισσότεροι από δέκα συνάδελφοι – δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και οπερατέρ – να βρεθούν στο κενό από ύψος άνω των τριών μέτρων.

Τρεις εξ αυτών τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι υπέστησαν μικροτραυματισμούς. Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγονται δημοσιογράφος, εικονολήπτης, και φωτογράφος.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι ένα «ατυχές συμβάν». Είναι το αποτέλεσμα προκλητικής αδιαφορίας και επικίνδυνης προχειρότητας. Οι ίδιοι οι διοργανωτές υπέδειξαν τη συγκεκριμένη σκάλα ως σημείο λήψης, ωθώντας τους συναδέλφους σε μια θέση που, τελικώς, αποδείχθηκε παγίδα. Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα οφείλεται αποκλειστικά στην τύχη.

Πέραν του κινδύνου για ανθρώπινες ζωές, καταγράφηκαν και εκτεταμένες φθορές στον επαγγελματικό εξοπλισμό των συναδέλφων, με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα να καταστρέφονται ολοσχερώς, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο εργαζόμενους που ήδη δοκιμάζονται από τις συνθήκες του επαγγέλματος.

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων δηλώνει ξεκάθαρα:

Δεν θα επιτρέψει να αντιμετωπίζονται οι δημοσιογράφοι ως αναλώσιμοι στο όνομα της «εικόνας» και της προβολής.

Απαιτούμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών σε όλους όσοι είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια της εκδήλωσης. Καμία συγκάλυψη, καμία υπεκφυγή.

Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων στα ΜΜΕ δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Είναι υποχρέωση. Και όποιος την αγνοεί, θα λογοδοτήσει.

Η Ένωση Συντακτών θα σταθεί στο πλευρό των τραυματιών συναδέλφων και θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

 

