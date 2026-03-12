Σκληρό μήνυμα της Αθήνας στην Άγκυρα: Η κατοχή δεν νομιμοποιεί F-16 στα Κατεχόμενα

Με σαφές μήνυμα προς την Τουρκία απάντησε η Αθήνα στις τελευταίες ανακοινώσεις για τα ελληνικά νησιά και την αποστολή μαχητικών στα Κατεχόμενα της Κύπρου. Το υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι οι ισχυρισμοί περί αποστρατιωτικοποίησης είναι ανυπόστατοι, ενώ υπογράμμισε πως η παράνομη τουρκική κατοχή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για στρατιωτική παρουσία στο νησί.

12 Μαρ. 2026 13:26
Pelop News

Απάντηση στις τελευταίες τουρκικές ανακοινώσεις έδωσε η Αθήνα κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, με αιχμή τόσο την αποστολή τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου όσο και τις νέες αιτιάσεις της Άγκυρας για την ανάπτυξη συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο. Η ελληνική πλευρά επιχείρησε να κλείσει κάθε περιθώριο αμφισβήτησης, επιμένοντας ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί δεν εδράζονται στο διεθνές δίκαιο και δεν αλλάζουν το πραγματικό νομικό και γεωπολιτικό πλαίσιο στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά την αποστολή τουρκικών μαχητικών στα Κατεχόμενα, η ελληνική θέση διατυπώθηκε με απόλυτη σαφήνεια: η παράνομη εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο δεν νομιμοποιούν οποιαδήποτε παρουσία τουρκικής στρατιωτικής δύναμης. Από την Αθήνα τονίστηκε ακόμη ότι η στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί αυτονόητη και διαχρονική υποχρέωση της Ελλάδας, ιδίως όταν τίθεται ζήτημα ασφάλειας για την Κύπρο. Στο ίδιο πλαίσιο, η ελληνική πλευρά σημείωσε ότι η συνδρομή προς τη Λευκωσία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και συνδέεται με τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Αντίστοιχα ξεκάθαρη ήταν η απάντηση και για το θέμα των Patriot στην Κάρπαθο. Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, επανέλαβε ότι οι μονομερείς τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Υπογράμμισε επίσης ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, στην οποία η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η Αθήνα επιμένει ότι οι διεθνείς αυτές συνθήκες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας για το καθεστώς των νησιών, ενώ η αμυντική διάταξη της χώρας χαρακτηρίζεται αδιαπραγμάτευτη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης αστάθειας. Με αυτό τον τρόπο, το ελληνικό ΥΠΕΞ επιχειρεί να απαντήσει ταυτόχρονα και στη ρητορική της Άγκυρας και στις κινήσεις που επιχειρούν να δημιουργήσουν νέο πεδίο έντασης σε Αιγαίο και Κύπρο.

