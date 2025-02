Σκόραρε με εντυπωσιακό ψαλιδάκι ο Φιρμίνο!

Πανέμορφο γκολ από τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στο ασιατικό Champions League!

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας από το καλοκαίρι του 2023, όταν αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, σκόραρε με εντυπωσιακό ψαλιδάκι, ισοφαρίζοντας για την ομάδα του στην αναμέτρησή της με την Αλ Σαντ!

ROBERTO FIRMINO BICYCLE KICK GOAL IN THE AFC CHAMPIONS LEAGUE 🚲😱

He’s still got it 💪 pic.twitter.com/MubveBW38P

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 3, 2025