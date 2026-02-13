Σκρέτας στον Peloponnisos FM: «Τα παιδιά αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από τουρνουά»

Για την ανάπτυξη του παιδικού ποδοσφαίρου και τις ευκαιρίες που ανοίγονται σε  νεαρούς αθλητές βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας», όπου φιλοξενήθηκε ο Σωτήρης Σκρέτας, πρόεδρος του Atlas F.C με αφορμή και το τουρνουά που διοργανώνει ο Σύλλογος το Σάββατο 14/2 στην Πάτρα με την παρουσία του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του Αστέρα Τρίπολης.

«Μέσα από τουρνουά υψηλού επιπέδου, στα οποία συμμετέχουν τμήματα υποδομής μεγάλων συλλόγων όπως η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης, τα παιδιά αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες, μαθαίνουν να αξιολογούν το επίπεδό τους και προετοιμάζονται για τις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Άτλαντα.

Ακούστε αναλυτικά:

