Σκύλος ξέσκισε το χέρι 12χρονου αγοριού, έξαλλη η μάνα του...

Επίθεση σκύλου σε 12χρονο μαθητή έξω από σχολείο στο Πέραμα. Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, η οποία μίλησε στο protothema.gr, ο σκύλος ανήκει σε κάτοικο που διαμένει ακριβώς δίπλα από το σχολείο. Το ζώο φέρεται να ξέφυγε τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να κινηθεί προς τον μαθητή και να τον δαγκώσει στο χέρι προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Όπως η ίδια καταγγέλλει, ο συγκεκριμένος σκύλος έχει επιτεθεί στο παρελθόν σε άλλο παιδί, το είχε τραυματίσει και κανείς ποτέ δεν έκανε κάτι, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

«Το παιδί έχει πέντε βαθιά τραύματα στο χέρι του, φοβήθηκε πάρα πολύ από την επίθεση του σκύλου. Ίδιο περιστατικό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν με το συγκεκριμένο σκυλί να επιτίθεται σε ανήλικο παιδί και δεν έχει γίνει τίποτα από κανέναν.

Εγώ δεν θα σωπάσω, δεν φοβάμαι, θα κυνηγήσω την υπόθεση μέχρι τέλους, γιατί κανένας δεν ασχολείται με ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αν δεν κινηθούμε, το σκυλί θα επιτεθεί πάλι σε άλλο παιδάκι και ίσως τότε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.

Ζητώ την τιμωρία του ιδιοκτήτη, αυτή τη στιγμή, γιατί αυτός έχει ευθύνη. Ο Μάριός μου υποφέρει από τα τραύματα του, άδικα»

