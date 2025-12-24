Σλοβακία: Τρεις νεκροί από κατάρρευση οροφής σε βιομηχανική εγκατάσταση

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στη Βέλκε Καπούσανι.

Σλοβακία: Τρεις νεκροί από κατάρρευση οροφής σε βιομηχανική εγκατάσταση
24 Δεκ. 2025 8:37
Pelop News

Τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά, όταν κατέρρευσε η οροφή βιομηχανικής εγκατάστασης στην ανατολική Σλοβακία, όπως μετέδωσε το σλοβακικό πρακτορείο ειδήσεων TASR την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στη Βέλκε Καπούσανι (Veľké Kapušany), πόλη περίπου 83.000 κατοίκων, που βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα ανατολικά της Μπρατισλάβα και κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία και την πυροσβεστική, στην εγκατάσταση βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες όταν σημειώθηκε η κατάρρευση. Οι σοροί των τριών θυμάτων – ηλικίας 23, 31 και 41 ετών – ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια μετά από πολύωρη επιχείρηση διάσωσης. Ένας τέταρτος εργαζόμενος εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια και διακομίστηκε επειγόντως σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε αρκετές ώρες, με τη συμμετοχή πυροσβεστικών συνεργείων και αστυνομικών δυνάμεων. Η σλοβακική αστυνομία έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, με έμφαση στις συνθήκες ασφαλείας κατά τις οικοδομικές εργασίες και την πιθανή ύπαρξη κατασκευαστικών ελλείψεων ή παραβιάσεων κανονισμών.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα της επιχείρησης ή το είδος των εργασιών που εκτελούνταν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:00 Αλιμος: ΙΧ προσέκρουσε σε κατάστημα, τραυματίστηκε γυναίκα
8:55 Ιλίσια: Αγωνία για 44χρονο συντηρητή ασανσέρ, κρίσιμη η κατάστασή του
8:43 Πάτρα: Το σημερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
8:37 Σλοβακία: Τρεις νεκροί από κατάρρευση οροφής σε βιομηχανική εγκατάσταση
8:31 Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ
8:29 Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό: Ξεπέρασε τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά
8:23 Αττική: Τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
8:12 Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
8:03 Οχήματα – Τέλη κυκλοφορίας 2026: Η απόφαση για παράταση
8:00 Αγρότες: Χριστουγεννιάτικη «Οδύσσεια» για τους εκδρομείς – Πού υπάρχουν μπλόκα, κλειστή η Περιμετρική Πατρών
7:52 Εντολή εκκένωσης στο Λος Αντζελες, σε κατάσταση συναγερμού για πλημμύρες
7:44 Καιρός με καταιγίδες η Παραμονή Χριστουγέννων, που θα εκδηλωθούν, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:35 Εορτολόγιο – Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
7:30 Μπορούμε να πετύχουμε
7:24 Συγκίνηση στο τηλεοπτική συνάντηση «Στο Παρά Πέντε»
7:12 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τη στιγμή συντριβής αεροσκάφους, νεκρός ο Αρχηγός ΓΕΣ του Λιβάνου
23:57 Η τροφή πραγματικό φάρμακο που προστατεύει και αναγεννά το ήπαρ
23:39 Ο Παυλίδης ισοφάρισε το ρεκόρ του θρυλικού Εουσέμπιο!
23:21 Γιατί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας παχαίνει όσο κανένα άλλο!
23:00 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ