Σλοβακία: Τρεις νεκροί από κατάρρευση οροφής σε βιομηχανική εγκατάσταση

Τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά, όταν κατέρρευσε η οροφή βιομηχανικής εγκατάστασης στην ανατολική Σλοβακία, όπως μετέδωσε το σλοβακικό πρακτορείο ειδήσεων TASR την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στη Βέλκε Καπούσανι (Veľké Kapušany), πόλη περίπου 83.000 κατοίκων, που βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα ανατολικά της Μπρατισλάβα και κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία και την πυροσβεστική, στην εγκατάσταση βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες όταν σημειώθηκε η κατάρρευση. Οι σοροί των τριών θυμάτων – ηλικίας 23, 31 και 41 ετών – ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια μετά από πολύωρη επιχείρηση διάσωσης. Ένας τέταρτος εργαζόμενος εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια και διακομίστηκε επειγόντως σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε αρκετές ώρες, με τη συμμετοχή πυροσβεστικών συνεργείων και αστυνομικών δυνάμεων. Η σλοβακική αστυνομία έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, με έμφαση στις συνθήκες ασφαλείας κατά τις οικοδομικές εργασίες και την πιθανή ύπαρξη κατασκευαστικών ελλείψεων ή παραβιάσεων κανονισμών.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα της επιχείρησης ή το είδος των εργασιών που εκτελούνταν.

