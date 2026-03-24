Σλοβενία: Όριο 50 λίτρων την ημέρα στα καύσιμα για ιδιώτες οδηγούς

Η Σλοβενία προχωρά σε περιορισμούς στην αγορά καυσίμων, βάζοντας πλαφόν 50 λίτρων ημερησίως για τους ιδιώτες οδηγούς, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις πιέσεις που έχουν εμφανιστεί στην αγορά εξαιτίας της ανόδου των τιμών και της αυξημένης ζήτησης. Για επιχειρήσεις, αγρότες και άλλες κατηγορίες χρηστών το όριο διαμορφώνεται στα 200 λίτρα την ημέρα.

Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή καθώς σε αρκετά πρατήρια καταγράφηκαν προβλήματα ανεφοδιασμού και αυξημένη προσέλευση, με την κυβέρνηση να επιμένει πάντως ότι η χώρα διαθέτει επαρκή αποθέματα και ότι δεν τίθεται ζήτημα γενικευμένων ελλείψεων. Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκολόμπ διαβεβαίωσε ότι οι δεξαμενές είναι γεμάτες, ενώ παράλληλα ξεκίνησε έρευνα για το αν υπήρξαν αστοχίες στη διαχείριση της τροφοδοσίας.

Πίσω από την απόφαση βρίσκεται και το κύμα λεγόμενου «τουρισμού καυσίμων», καθώς οδηγοί από γειτονικές χώρες, κυρίως από την Αυστρία, περνούν τα σύνορα για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, εκμεταλλευόμενοι τη διαφορά τιμών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Αυστρία η βενζίνη είχε πλησιάσει τα 1,80 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2 ευρώ, όταν στη Σλοβενία οι τιμές κινούνταν αισθητά χαμηλότερα.

Οι νέοι περιορισμοί θα εφαρμόζονται από τα ίδια τα πρατήρια, τα οποία καλούνται να ελέγχουν ότι δεν ξεπερνιέται το επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους λιανοπωλητές να εξετάσουν ακόμη αυστηρότερη διαχείριση για οδηγούς από το εξωτερικό, ώστε να προστατευθεί η εγχώρια αγορά από νέα πίεση.

