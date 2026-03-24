Σλοβενία: Όριο 50 λίτρων την ημέρα στα καύσιμα για ιδιώτες οδηγούς

Η Σλοβενία περνά σε περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων, επιχειρώντας να αναχαιτίσει την πίεση που προκάλεσαν οι ανατιμήσεις, η αυξημένη ζήτηση και οι μετακινήσεις οδηγών από γειτονικές χώρες για φθηνότερο ανεφοδιασμό.

24 Μαρ. 2026 18:08
Pelop News

Η Σλοβενία προχωρά σε περιορισμούς στην αγορά καυσίμων, βάζοντας πλαφόν 50 λίτρων ημερησίως για τους ιδιώτες οδηγούς, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις πιέσεις που έχουν εμφανιστεί στην αγορά εξαιτίας της ανόδου των τιμών και της αυξημένης ζήτησης. Για επιχειρήσεις, αγρότες και άλλες κατηγορίες χρηστών το όριο διαμορφώνεται στα 200 λίτρα την ημέρα.

Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή καθώς σε αρκετά πρατήρια καταγράφηκαν προβλήματα ανεφοδιασμού και αυξημένη προσέλευση, με την κυβέρνηση να επιμένει πάντως ότι η χώρα διαθέτει επαρκή αποθέματα και ότι δεν τίθεται ζήτημα γενικευμένων ελλείψεων. Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκολόμπ διαβεβαίωσε ότι οι δεξαμενές είναι γεμάτες, ενώ παράλληλα ξεκίνησε έρευνα για το αν υπήρξαν αστοχίες στη διαχείριση της τροφοδοσίας.

Πίσω από την απόφαση βρίσκεται και το κύμα λεγόμενου «τουρισμού καυσίμων», καθώς οδηγοί από γειτονικές χώρες, κυρίως από την Αυστρία, περνούν τα σύνορα για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, εκμεταλλευόμενοι τη διαφορά τιμών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Αυστρία η βενζίνη είχε πλησιάσει τα 1,80 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2 ευρώ, όταν στη Σλοβενία οι τιμές κινούνταν αισθητά χαμηλότερα.

Οι νέοι περιορισμοί θα εφαρμόζονται από τα ίδια τα πρατήρια, τα οποία καλούνται να ελέγχουν ότι δεν ξεπερνιέται το επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους λιανοπωλητές να εξετάσουν ακόμη αυστηρότερη διαχείριση για οδηγούς από το εξωτερικό, ώστε να προστατευθεί η εγχώρια αγορά από νέα πίεση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:42 Πάτρα: Ρομά εισέβαλλε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι!
20:31 Χειμώνας: Ο φετινός στην Αθήνα ήταν από τους πιο «ακραίους» των τελευταίων 130 ετών!
20:19 «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα! Χρόνια Πολλά στον Ελληνισμό!», η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τη 25η Μαρτίου
20:11 Τραγωδία στην Κένυα: 88 νεκροί και χιλιάδες άστεγοι από σφοδρές πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ
20:02 Δ. Κουρέτας: Οι όροι δημιουργίας της αίθουσας δηλαδή καθίσματα , και χώροι για τους δικηγόρους, γονείς κλπ επιβλήθηκαν από το υπουργείο»
19:51 Akylas: «Αποθεώθηκε» με το «Ferto» σε Νορβηγία και Φινλανδία
19:41 Χεζμπολάχ: Κάλεσε τον Λίβανο να ανακαλέσει την απέλαση του Ιρανού πρέσβη τονίζοντας ότι είναι «αμαρτία»
19:31 Βρέθηκαν στη Βουλιαγμένη βατραχοπέδιλα, σκούτερ και φιάλη αναπνευστικής συσκευής. Ερευνάται αν ανήκουν στον 34χρονο δύτη, που αγνοείται
19:21 Έρχονται αλλαγές στη δίκη για τα Τέμπη: Face control και αυξημένες θέσεις στην αίθουσα
19:10 «Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα. Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω», αποκαλυπτικές συνομιλίες που καίνε τον Tiktoker
19:00 Τέχνη, ποίηση και Γεωπολιτική στην Πάτρα – Τανγκό και ζεϊμπέκικο
18:53 Για λάθος λόγους και πάλι στο επίκεντρο ο Νεϊμάρ
18:45 Μάρκος Σεφερλής: «Εισπράττω ένα τεράστιο κύμα αγάπης εδώ και 35 χρόνια»
18:41 Στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ: Τι θα κάνει όταν εκπνεύσει η νέα προθεσμία που έδωσε στο Ιράν; Όλα τα σενάρια
18:30 Μία Ευρώπη, μία αγορά έως το 2028, είναι ο στόχος της ΕΕ
18:29 Αλέξης Χαρίτσης: Παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
18:20 Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος Τσαγκαράκης, η εγγύηση των 50.000 ευρώ και οι αυστηροί περιοριστικοί όροι
18:15 Κουνούπια τέλος: Το φυτό με το έντονο άρωμα που λειτουργεί σαν φυσικό απωθητικό
18:00 Ο Μητσοτάκης έρχεται στο Μεσολόγγι;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
