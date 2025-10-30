ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» – Φωτογραφίες

Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» διοργάνωσε με επιτυχία ημερίδα με θέμα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δρομέων για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» - Φωτογραφίες Στιγμιότυπο από την ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»
30 Οκτ. 2025 20:43
Pelop News

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφτηκε η ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.Α.Χ.) Φειδιππίδης.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στην αίθουσα τύπου «Αλέκα Σιούλη» του Παμπελοποννησιακού Σταδίου στην Πάτρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δρομέων για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» - ΦωτογραφίεςΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» - Φωτογραφίες
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι δρομικών Συλλόγων, μέλη του Συλλόγου και φίλοι δρομείς. Τη συζήτηση άνοιξε ο αντιπρόεδρος του Φειδιππίδη Νίκος Αργυρόπουλος, Βαλκανιονίκης Μαραθωνίου, Πανελληνιονίκης με τις 99 συμμετοχές στον Μαραθώνιο δρόμο, μεταφέροντας εμπειρίες ζωής και γνώση στους δρομείς. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Κώστας Σερεμέτης, καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής κλασσικού αθλητισμού επίπεδου Α΄, διαιτολόγος/διατροφολόγος και σύμβουλος αθλητικής διατροφής, μεταφέροντας στους δρομείς διατροφικές συμβουλές πριν και μετά τον Μαραθώνιο.

ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» - Φωτογραφίες ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» - Φωτογραφίες ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» - Φωτογραφίες
Τέλος, την ανάλυση έκλεισε ο καταξιωμένος προπονητής στίβου, καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής κλασσικού αθλητισμού επίπεδου Α΄, με εξειδίκευση στις μεσαίες-μεγάλες αποστάσεις, Ιωάννης Δαγκόγλου, ο οποίος έδωσε χρήσιμες πληροφορίες στους δρομείς για την προπόνηση των τελευταίων ημερών και τις μεθόδους αποκατάστασης μετά το πέρας του Μαραθωνίου.
Ο Πρόεδρος του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» Αντώνης Κατσίκης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους ομιλούντες Νίκο Αργυρόπουλο, Κώστα Σερεμέτη, Γιάννη Δαγκόγλου, και τους συμμετέχοντες για την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή τους, ευχήθηκε σε όλους τους δρομείς καλή επιτυχία στον αγώνα και έναν υγιή τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο!
