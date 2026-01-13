Σμαράγδα Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση στο θέατρο μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη ΦΩΤΟ
Η αγαπημένη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο θέατρο Ακροπόλ, στην παράσταση που σκηνοθετεί, αποφεύγοντας δηλώσεις για την προσωπική της ζωή
Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη πραγματοποίησε η Σμαράγδα Καρύδη το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026. Η δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στο θέατρο Ακροπόλ, με αφορμή την παράσταση «Hotel Amour», την οποία σκηνοθετεί.
Η Σμαράγδα Καρύδη εμφανίστηκε χαμογελαστή και δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με φίλους και συναδέλφους από τον καλλιτεχνικό χώρο. Απέφυγε ωστόσο να προβεί σε δηλώσεις σχετικά με τον χωρισμό της, τηρώντας διακριτική στάση, αντίστοιχη με εκείνη που είχε κρατήσει όλα τα χρόνια της σχέσης της.
Η είδηση της λήξης της σχέσης της με τον Θοδωρή Αθερίδη, έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας, έγινε γνωστή παραμονές Χριστουγέννων και απασχόλησε έντονα τις κοσμικές στήλες. Οι δύο ηθοποιοί, ωστόσο, επέλεξαν να μην τοποθετηθούν δημόσια για την προσωπική τους ζωή.
Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση των δύο ηθοποιών πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου του 2025, στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης.
