Σμαράγδα Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση στο θέατρο μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη ΦΩΤΟ

Η αγαπημένη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο θέατρο Ακροπόλ, στην παράσταση που σκηνοθετεί, αποφεύγοντας δηλώσεις για την προσωπική της ζωή

Σμαράγδα Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση στο θέατρο μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη ΦΩΤΟ
13 Ιαν. 2026 8:52
Pelop News

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη πραγματοποίησε η Σμαράγδα Καρύδη το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026. Η δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στο θέατρο Ακροπόλ, με αφορμή την παράσταση «Hotel Amour», την οποία σκηνοθετεί.

Η Σμαράγδα Καρύδη εμφανίστηκε χαμογελαστή και δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με φίλους και συναδέλφους από τον καλλιτεχνικό χώρο. Απέφυγε ωστόσο να προβεί σε δηλώσεις σχετικά με τον χωρισμό της, τηρώντας διακριτική στάση, αντίστοιχη με εκείνη που είχε κρατήσει όλα τα χρόνια της σχέσης της.

Σμαράγδα Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση στο θέατρο μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη ΦΩΤΟ

Σμαράγδα Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση στο θέατρο μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη ΦΩΤΟ

Σμαράγδα Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση στο θέατρο μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη ΦΩΤΟ

Η είδηση της λήξης της σχέσης της με τον Θοδωρή Αθερίδη, έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας, έγινε γνωστή παραμονές Χριστουγέννων και απασχόλησε έντονα τις κοσμικές στήλες. Οι δύο ηθοποιοί, ωστόσο, επέλεξαν να μην τοποθετηθούν δημόσια για την προσωπική τους ζωή.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση των δύο ηθοποιών πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου του 2025, στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:09 ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονικά προβλήματα και χαραμάδες διαφθοράς» από την κατάθεση Κατσινοπούλου
12:06 Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που είναι κοντά στον ΝΟΠ
12:06 Αντιπαράθεση μετεωρολόγων για την κακοκαιρία: «Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του» απαντά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
11:59 Με νέα άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
11:54 Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου από το Μαρούσι – Ενεργοποίηση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
11:51 Δείτε ποιος πατρινός είναι στη νεοσύστατη επιτροπή προπονητών της ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α.
11:43 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες
11:40 Τέλος και επίσημα ο Πόλιπακ από τον Προμηθέα
11:39 Όταν η ύπαιθρος μιλά, η πολιτική εξουσία δοκιμάζεται
11:36 ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Από 16 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα 13ωρα, τι αλλάζει
11:35 Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για καταδικαστική απόφαση και εκκρεμή εντάλματα
11:33 Πάτρα: Νέο ξενοδοχείο στο κέντρο;
11:30 Η απάντηση του Πατριαρχείου στην Ρωσία για τον Βαρθολομαίο
11:26 Εθνικός Πατρών: Παρελθόν ο Χρ. Καραπίτσος
11:26 On air σύγκρουση Τσιλιά–Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ» στον διάλογο για τα μπλόκα
11:23 Χατζηδάκης: 11 κυβερνητικές δεσμεύσεις για το 2026
11:22 Αγροτικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία: Αποκλεισμοί σε Εγνατία και κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας
11:19 Ηλεία: Συλλήψεις σε Πύργο και Βάρδα για καταδικαστική απόφαση και παραβάσεις ΚΟΚ
11:18 Μονοδενδρι: Στο «μπαλκόνι» της Πίνδου
11:17 Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος στο άνοιγμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ