Σμαραγδής για τις κακές κριτικές στον «Καποδίστρια»: Αυτοί χάνουν
29 Δεκ. 2025 21:44
Στις αρνητικές κριτικές που δέχθηκε για «Καποδίστρια» απαντά ο Γιάννης Σμαραγδής, την ώρα που η ταινία, μέσα σε τέσσερις ημέρες προβολής, έχει κόψει πάνω από 130.000 εισιτήρια στους κινηματογράφους όλης τη χώρας.

«Κρίμα γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν -γιατί φαίνεται ότι μπήκαν μέσα για να πουν αρνητικά- αυτοί οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να πάρουν τη χαρά που παίρνουν αυτοί που μπαίνουν για να πάρουν χαρά και αγάπη» είπε ο κ. Σμαραγδής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς για το τι θα έκανε αν συναντούσε τους κριτικούς κινηματογράφους στον δρόμο, είπε: «Θα τους καλημέριζα σαν να έχουν κάνει κάτι καλό στη ζωή τους… Μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «oι άνθρωποι διαλέγουν αν θα πάνε με την πλευρά του καλού ή του κακού. Είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου. Η ταινία είτε γράψουν έτσι είτε δεν γράψουν, είτε βάλουν τετράγωνα είτε βάλουν αστεράκια είναι η ίδια. Η ταινία δεν επηρεάζεται από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν, που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να επικοινωνήσουν με την αγάπη της ταινίας. Αυτοί χάνουν!».

Ο κ. Σμαραγδής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την υποδοχή που έχει η ταινία του στο μεγάλο κοινό. «Ο κόσμος, όπως μου λένε, χειροκροτεί στο τέλος. Πολύς κόσμος είναι δακρυσμένος, πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν με τα παιδιά τους, οικογενειακώς για να δουν την ταινία. Εγώ είχα μια σιγουριά ότι αυτή η ταινία θα ολοκληρωθεί και θα αγαπηθεί. Και ξέρετε γιατί; Γιατί όλοι οι άνθρωποι την κάναμε την ταινία βάζοντας ψυχή.

Όταν, λοιπόν, πολλές ψυχές συνευρεθούν σε ένα έργο τέχνης είναι σίγουρο ότι θα βρουν άλλες ψυχές να επικοινωνήσουν με τις δικές τους. Το θέμα πάντα είναι να βάζεις την αγάπη σου. Η αγάπη είναι Θεός».

