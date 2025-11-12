Σόφια: Μια πόλη με μνημεία και αρκετό πράσινο

Mία μεγάλη πόλη χτισμένη στους πρόποδες του επιβλητικού όρους Vitosha στη δυτική πλευρά της Βουλγαρίας. Η Σόφια είναι ένας τόπος με τεράστια ιστορία, μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που «ζει» ακόμα κάτω από τη σκιά της ταραχώδους ιστορίας ολόκληρου του 20ου αιώνα, αλλά την ίδια στιγμή παραμένει ένας τόπος φοβερά ενδιαφέρον και γραφικός.

Ενα μέρος με βαρυσήμαντα μνημεία, όπου η αύρα των Βαλκανίων παραμένει ολοζώντανη και αναλλοίωτη, αλλά ο παλμός της μοντέρνας Ευρώπης είναι ορατός στις κεντρικές συνοικίες, τις μεγάλες πλατείες και τα σύγχρονα κτήρια.

Στη φαρδιά πεζοδρομημένη λεωφόρο Vitosha θα περπατήσετε ανάμεσα σε μικρά βουλγάρικα καταστήματα, τα οποία στέκονται περήφανα δίπλα σε μεγάλα μαγαζιά «γρήγορης μόδας» ή στις μπουτίκ γνωστών σχεδιαστών, σε ένα εκπληκτικά πολυπρόσωπο μίγμα, πολύ αντιπροσωπευτικό ολόκληρης της πραγματικότητας στη Σόφια.

Εδώ ο αφοπλιστικά εντυπωσιακός ναός του Alexander Nevsky λαμποκοπά πλάι στο υπερσύγχρονο κτίριο του NDK, τη στιγμή που μεγάλα, καταπράσινα, ολάνθιστα πάρκα ξεπετάγονται σε κάθε γωνιά της πόλης, οάσεις δροσιάς και ομορφιάς που οι ντόπιοι λατρεύουν.

Παράλληλα, η Σόφια είναι ένας πολύ προσιτός προορισμός που μπορείτε να ταξιδέψετε εύκολα, με ένα budget αρκετά χαμηλό. Μάλιστα, η αντιστοιχία του βουλγάρικου λέβι με το ευρώ (1 προς 2) είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί για πολίτες που ταξιδεύουν από τις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Αντίστοιχα οικονομικά και τα ξενοδοχεία, τα μουσεία, τα καταστήματα και τα εστιατόρια σε ένα μέρος με πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά που ενδεχομένως δεν φαντάζεστε.

Αξίζει να το ανακαλύψετε, ερχόμενοι ένα βήμα πιο κοντά με το παρελθόν της χερσονήσου των Βαλκανίων, της οποίας και η Ελλάδα παραμένει πάντοτε κομμάτι.

Τα σημαντικότερα αξιοθεάτα της Σόφιας είναι το πάρκο Borisova, το παλαιότερο πάρκο της πόλης με τις μεγάλες πράσινες εκτάσεις, τα εστιατόρια, τα καφέ, τα μπαρ, αλλά και τα κιόσκια με παγωτό, καθώς και με το Μνημείο του Σοβιετικού Στρατού (κατασκευασμένο το 1954 ως δείγμα ευγνωμοσύνης της κυβέρνησης της Βουλγαρίας στον Στρατό της ΕΣΣΔ), η εκκλησία της Αγίας Σοφίας που έδωσε στην πόλη το όνομα της, πίσω στον 14ο αιώνα, το Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού (NDK όπως το αποκαλούν), ο καθεδρικός ναός του Alexander Nevsky, το Εθνικό Θέατρο Ivan Vazon, η Εθνική Πινακοθήκη, κ.ά.

