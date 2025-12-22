Σοκ: «Εφυγε» ο Λευτέρης Κακουλίδης

Ο Λευτέρης Κακουλίδης έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά του και στους ανθρώπους του Ναυτικού Ομίλου Πατρών και του υγρού στίβου της Πάτρας.

22 Δεκ. 2025 19:20
Ο Λευτέρης Κακουλίδης δεν είναι πια μαζί μας. Το παλιό μέλος της μεγάλης «οικογένειας» του Ναυτικού Ομίλου Πατρών πάλεψε γενναία με τον καρκίνο, όμως αυτή η μάχη δυστυχώς αποδείχθηκε άνιση. Ο παλιός αυτοκινητιστής και αδερφός του εμβληματικού προπονητή του ΝΟΠ Γιώργου Κακουλίδη, άφησε πριν από λίγες ώρες την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο στην Αθήνα, σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά του (ήταν πατέρας δυο παιδιών). Σε λίγη ώρα θα γίνει γνωστό και το πότε και που θα γίνει η κηδεία του.

Ο Λευτέρης Κακουλίδης υπήρξε στέλεχος του ΝΟΠ στα χρόνια των σπουδαίων επιτυχιών, όταν πρόεδρος στον Ομιλο ήταν ο Γιώργος Τελώνης, προπονητής ο «Λώλος» και το ρόστερ συγκροτούσε η «χρυσή» γενιά του πατραϊκού πόλο (Φίλιππος Καραμπέτσος, Μάκης και Ντίνος Γεωργαράς, Βασίλης Λαμπάτος, Δημήτρης Μπιτσάκος, Μάκης Λυκούδης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, κ.α.).

Ο δημοσιογραφικός Οργανισμός της εφημερίδας «Πελοπόννησος» συλλυπείται την οικογένεια του θανόντα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

