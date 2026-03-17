Σοκ για γυναίκα στο Εδιμβούργο: Ο σύζυγός της έκανε κρυφές δωρεές σπέρματος επί χρόνια

Μπροστά σε μια σοκαριστική αποκάλυψη βρέθηκε μια 60χρονη γυναίκα από το Εδιμβούργο, όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη επί σχεδόν δύο δεκαετίες, διατηρούσε κρυφή δραστηριότητα ως δωρητής σπέρματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ανακάλυψη έγινε όταν εντόπισε στην ντουλάπα του σπιτιού τους ένα δοχείο δείγματος και σχετικά έγγραφα, που την οδήγησαν να καταλάβει ότι ο 45χρονος άνδρας ζούσε μια δεύτερη, μυστική ζωή.

Η αποκάλυψη που άλλαξε τα πάντα

Όπως αναφέρεται, ο άνδρας φέρεται να προχωρούσε σε δωρεές σπέρματος για περίπου έξι χρόνια, χρησιμοποιώντας διαφορετικές διαδικτυακές ταυτότητες και ερχόμενος σε επαφή με γυναίκες μέσω ομάδων στο Facebook. Η σύζυγός του υποστηρίζει ότι οι επαφές αυτές οργανώνονταν μακριά από το σπίτι, σε ξενοδοχεία ή δημόσιους χώρους, χωρίς η ίδια να έχει την παραμικρή γνώση για όσα συνέβαιναν.

Οι καταγγελίες της συζύγου

Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία της, πολλές από τις γυναίκες που λάμβαναν το σπέρμα ήταν ηλικίας 20 έως 30 ετών, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι ο σύζυγός της συνδύαζε τη δραστηριότητα αυτή με προσωπικές φαντασιώσεις και με έντονη ανάγκη επιβεβαίωσης γύρω από τη γονιμότητά του. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών που μπορεί να έχει αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται τουλάχιστον σε δέκα, αν και ο ίδιος φέρεται να δίνει μικρότερο αριθμό.

«Τίποτα δεν είναι πια το ίδιο»

Η γυναίκα περιγράφει ότι η αποκάλυψη την οδήγησε σε έντονη ψυχολογική κατάρρευση. Όπως αναφέρεται, εγκατέλειψε προσωρινά το σπίτι, πήγε να μείνει με την κόρη της στο Χάμσαϊρ και για ένα διάστημα έμεινε ακόμη και σε ξενώνα. Παρότι τελικά επέστρεψε στην κοινή τους κατοικία, δηλώνει ότι η σχέση τους έχει πλέον αλλάξει οριστικά και ότι δεν μπορεί να δει τον σύζυγό της με τον ίδιο τρόπο.

Παραδοχή και θεραπεία

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε τη δράση του και σήμερα συμμετέχει σε θεραπευτικό πρόγραμμα για σεξουαλικό καταναγκασμό. Η ίδια, ωστόσο, συνεχίζει να μιλά για βαθιά προδοσία και για μια αλήθεια που ανέτρεψε τη ζωή της και τη σταθερότητα της οικογένειάς της.

Μια υπόθεση που ανοίγει ξανά τη συζήτηση

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα κενά που υπάρχουν γύρω από τις ανεπίσημες ή μη ελεγχόμενες δωρεές σπέρματος εκτός πιστοποιημένων κλινικών, καθώς τέτοιες πρακτικές μπορούν να εγείρουν ζητήματα διαφάνειας, νομικής ευθύνης και ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό είναι συμπέρασμα που αναδεικνύεται και μέσα από το ίδιο το δημοσίευμα, το οποίο συνδέει την ιστορία με ευρύτερους προβληματισμούς γύρω από την ανεξέλεγκτη online δωρεά σπέρματος.

