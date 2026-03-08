Σοκ και ...«ΔΕΟΣ» κατά της φοροδιαφυγής: Ξεκινά η νέα υπερ-μονάδα της ΑΑΔΕ με 450 ελεγκτές και τεχνητή νοημοσύνη

Από τα μέσα Μαρτίου 2026 τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ-ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με κύρια αποστολή την καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

Η ΔΕΟΣ αντικαθιστά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), το οποίο λειτούργησε για σχεδόν τριάντα χρόνια, εισάγοντας ένα ενιαίο, σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό μοντέλο ελέγχων. Στόχος είναι η προστασία των δημοσίων εσόδων, η ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού για συνεπείς πολίτες και επιχειρήσεις.

Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί αρχικά με 370 έμπειρα στελέχη από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και το πρώην ΣΔΟΕ, ενώ θα προστεθούν άλλοι 80 νέοι ελεγκτές που θα επιλεγούν με αυστηρά κριτήρια (τυπικά προσόντα, επαγγελματική εμπειρία, επιχειρησιακή ετοιμότητα). Συνολικά, 450 ελεγκτές θα αναλάβουν δράση, με συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικές δίωξης, έρευνας και εκτέλεσης ελέγχων.

Εκπαίδευση

Τα κλιμάκια της ΔΕΟΣ θα είναι εξοπλισμένα με drones, φορητές κάμερες, ειδικά οχήματα, σκάφη, μέσα ατομικής προστασίας, προηγμένα συστήματα επικοινωνίας και επιτήρησης. Πριν από κάθε επιχείρηση θα λαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για ασφαλή και τεκμηριωμένη δράση, ενώ θα συνδέονται σε πραγματικό χρόνο με το κέντρο επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ.

Για την αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων, τα στελέχη θα φέρουν όπλο και αλεξίσφαιρο γιλέκο και θα έχουν εκπαιδευτεί σε δίωξη ναρκωτικών, σκοποβολή, τεχνικές μάχης σώμα με σώμα και ακινητοποίηση ατόμων που επιχειρούν να εμποδίσουν έλεγχο.

Αρμοδιότητες

Η ΔΕΟΣ θα καλύπτει όλο το φάσμα της «βαριάς» φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, δασμοφοροδιαφυγής και κίνησης κεφαλαίων. Στις αρμοδιότητές της εντάσσονται επίσης:

Παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ψυχοτρόπων, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών

Παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων και έργων τέχνης

Έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας

Έλεγχος ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, αδήλωτης εργασίας, επιδοτήσεων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Τεχνολογία

Η έδρα θα βρίσκεται στην Αθήνα, με δύο κεντρικές Αίθουσες Επιχειρήσεων που θα συντονίζουν σε πραγματικό χρόνο όλα τα κλιμάκια μέσω προηγμένων μέσων επικοινωνίας και εικόνας (συμπεριλαμβανομένων drones). Μετά από κάθε επιχείρηση θα ακολουθεί απολογιστική αξιολόγηση.

Η δράση υποστηρίζεται από τρεις κατηγορίες περιφερειακών μονάδων 24ωρης λειτουργίας:

Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) σε Αττική και Μακεδονία (οικονομικό έγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα, διαφθορά)

Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο (μεγάλη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή)

Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (ΜΕΤΕΛ) σε Αττική και Θεσσαλονίκη (λαθρεμπόριο – δασμοφοροδιαφυγή)

Κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη: τα δεδομένα θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο για αναγνώριση δικτύων, προτύπων και επαναλαμβανόμενων δομών, διευκολύνοντας την αποκάλυψη σύνθετων κυκλωμάτων.

Στόχοι

Η ΔΕΟΣ έχει θέσει ως στόχο τουλάχιστον 30.000 ελέγχους μέσα στο 2026, δηλαδή περίπου 100 επιχειρησιακές δράσεις ημερησίως. Θα υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές στον Εισαγγελέα, θα δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία και θα συνεργάζεται διεθνώς με OLAF, INTERPOL, EUROPOL και CARIN (Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων – ARO Greece).

