Σοκ, μαθητής μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά την καθηγήτριά του!

Ο μαθητής συνελήφθη στην πόλη στην πόλη Σαναρί-συρ-Μερ, νοτιοανατολική Γαλλία και κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

03 Φεβ. 2026 18:10
Pelop News

Στη Γαλλία μία 60χρονη καθηγήτρια τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από μαθητή της, μέσα στην αίθουσα του σχολείου στην πόλη Σαναρί-συρ-Μερ. Η καθηγήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Τουλόν.

Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα) όταν ένας μαθητής της Γ’ τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου όπου φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-15 ετών) μαχαίρωσε την καθηγήτρια τρεις ή τέσσερις φορές μέσα στη σχολική αίθουσα.

Ο μαθητής συνελήφθη και κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο.

Το δίκτυο BFM TV, επικαλούμενο τον νομάρχη του διαμερίσματος Βαρ, μετέδωσε ότι η 60χρονη δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν 14χρονο μέσα στη σχολική αίθουσα και ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

