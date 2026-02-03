Σοκ, μαθητής μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά την καθηγήτριά του!
Ο μαθητής συνελήφθη στην πόλη στην πόλη Σαναρί-συρ-Μερ, νοτιοανατολική Γαλλία και κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Στη Γαλλία μία 60χρονη καθηγήτρια τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από μαθητή της, μέσα στην αίθουσα του σχολείου στην πόλη Σαναρί-συρ-Μερ. Η καθηγήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Τουλόν.
Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα) όταν ένας μαθητής της Γ’ τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου όπου φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-15 ετών) μαχαίρωσε την καθηγήτρια τρεις ή τέσσερις φορές μέσα στη σχολική αίθουσα.
Ο μαθητής συνελήφθη και κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο.
Το δίκτυο BFM TV, επικαλούμενο τον νομάρχη του διαμερίσματος Βαρ, μετέδωσε ότι η 60χρονη δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν 14χρονο μέσα στη σχολική αίθουσα και ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.
