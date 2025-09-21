Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη έθαψε την 91χρονη μάνα της το 2023 κι έπαιρνε τη σύνταξή της

Μια απίστευτα εξωφρενική υπόθεση ήρθε στο φως στην Κεντρική Ελλάδα. Μία 62χρονη γυναίκα, διευθύντρια σε ΚΕΠ στην περιοχή των Οινοφύτων στη Βοιωτία, είχε θάψει εδώ και μερικά χρόνια τη μητέρα της, σε χωριό της Βοιωτίας, για να λαμβάνει τη σύνταξή της!

Η γυναίκα, που ήταν διευθυντικό στέλεχος σε τοπικό ΚΕΠ, είπε σε αστυνομικούς ότι το έκανε «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Το περιστατικό έγινε το καλοκαίρι του 2023. Έκτοτε η ηλικιωμένη γυναίκα δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία, και με αυτή την αφορμή, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας, που κίνησε την έναρξη των ερευνών.

Κατά την εξέτασή της από τους αστυνομικούς η 62χρονη είπε ότι ένας άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία, ονόματι «Γιάννης», προσελήφθη από την ίδια για να τη βοηθήσει στη μεταφορά και στην ταφή του πτώματος της μητέρας της σε στάβλο ιδιοκτησίας της. Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν που είναι ο «Γιάννης», εκείνη είπε ότι έχει μετακομίσει από το χωριό.

Η αρχή για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της σκοτεινής αυτής υπόθεσης έγινε όταν ο Εισαγγελέας Θηβών έδωσε εντολή για έρευνα για την εξαφάνιση της 93χρονης ηλικιωμένης, η οποία μέχρι τη στιγμή της εξαφάνισής της το 2023 διέμενε με την κόρη της στο Κλειδί Βοιωτίας.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της 62χρονης και ξεκίνησαν έρευνα. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σπίτι η 62χρονη φέρεται να παρουσίασε ως μητέρα της μία υπερήλικη γυναίκα με άνοια. Από την έρευνα προέκυψε ότι η ηλικιωμένη, ηλικίας 85 ετών, δεν ήταν η μητέρα της αλλά μία κάτοικος του χωριού Κλειδί. Αμέσως ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας που διέταξε την προσαγωγή της 62χρονης.

Κατά την εξέτασή της η 62χρονη ομολόγησε ότι το καλοκαίρι του 2023 η μητέρα της, 91 ετών, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια, ωστόσο, εκείνη απέκρυψε το συμβάν από τις Αρχές γιατί -όπως είπε- αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Στη συνέχεια η 62χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο της ταφής, μέσα σε ένα μαντρί, δίπλα από το σπίτι της στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας,

όπου παρουσία Εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε εκταφή κατά την οποία εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός με κλινοσκεπάσματα.

