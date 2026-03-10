Σοκ στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου: Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής μετά από επίθεση με drone

Η εγκατάσταση αποτελεί το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής και έχει δυναμικότητα επεξεργασίας έως 922.000 βαρελιών ημερησίως.

Σοκ στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου: Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής μετά από επίθεση με drone
10 Μαρ. 2026 16:09
Pelop News

Σε προληπτικό κλείσιμο του διυλιστηρίου Ruwais προχώρησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε φωτιά στο βιομηχανικό συγκρότημα της περιοχής. Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η αντίδραση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν άμεση.

Η ADNOC δεν έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την έκταση των ζημιών, ωστόσο πηγές που επικαλείται το Bloomberg ανέφεραν ότι η αναστολή λειτουργίας του Ruwais έγινε προληπτικά, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη αποτίμηση της κατάστασης στις εγκαταστάσεις.

Το Ruwais θεωρείται το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής και ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου παγκοσμίως. Η δυναμικότητά του φτάνει τα 922.000 βαρέλια αργού και συμπυκνωμάτων την ημέρα, γεγονός που εξηγεί γιατί κάθε διαταραχή στη λειτουργία του αντιμετωπίζεται ως εξέλιξη με διεθνές ενεργειακό ενδιαφέρον.

Το συγκρότημα του Ruwais δεν περιορίζεται μόνο στη διύλιση, αλλά αποτελεί κεντρικό κόμβο των δραστηριοτήτων downstream του Αμπού Ντάμπι, με εγκαταστάσεις που συνδέονται επίσης με χημικά, λιπάσματα και βιομηχανικά αέρια. Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις από ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να ξεπερνούν τη στενή αγορά πετρελαίου και να επηρεάζουν ευρύτερα την εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί επίσημη πλήρης εικόνα για το πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του διυλιστηρίου. Παράλληλα, η υπόθεση εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο, σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται ήδη σε αυξημένη ένταση.

