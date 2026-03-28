Σοκ στην Πάτρα: Νεκρός 38χρονος άνδρας στο σπίτι του

Τον εντόπισε η σύζυγός του χωρίς τις αισθήσεις του – Πιθανή αιτία θανάτου παθολογικά αίτια

28 Μαρ. 2026 12:29
Pelop News

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 38χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του από τη σύζυγό του, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 38χρονο στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 38χρονος ήταν αδελφός αστυνομικού, γεγονός που εντείνει τη συγκίνηση και τη θλίψη στο περιβάλλον του.

Οι πρώτες ενδείξεις αποδίδουν τον θάνατο σε παθολογικά αίτια, ενώ αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς, φίλους και την τοπική κοινωνία, που δεν μπορεί να πιστέψει τον πρόωρο χαμό του 38χρονου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:47 Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή προχωράμε τα ρολόγια μπροστά μια ώρα
14:36 Σκηνές τρόμου στην Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι τα ξημερώματα
14:26 Πλακιάς: Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του
14:17 Κυβερνοαπειλή σε iPhone και iPad: Διέρρευσαν τα εργαλεία hacking Coruna και DarkSword
14:05 Ζόζεφιν: «Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου» – Αποκάλυψε πώς επανασυνδέθηκαν
13:55 Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη
13:45 Σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος: «Επιστημονικός γρίφος» και έλεγχος των μονών
13:34 Patras Half Marathon: Ρεκόρ συμμετοχών και υψηλές προσδοκίες
13:23 Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε το ναρκωτικό σίσα σε κελί – Συνελήφθη 29χρονος κρατούμενος
13:14 Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου» – 7 δύτες ψάχνουν
13:06 Πάτρα: Εργασίες στο πάρκινγκ του Αγίου Διονυσίου
12:56 Δεύτερη ημέρα εργασιών στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κρίσιμες ομιλίες και συζητήσεις ΖΩΝΤΑΝΑ
12:45 Φθιώτιδα: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στο Μαρτίνο – Πήραν χρήματα και διέφυγαν
12:35 Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στο Ακταίο – ΙΧ καρφώθηκε σε τοίχο, τραυματίας ο οδηγός
12:29 Σοκ στην Πάτρα: Νεκρός 38χρονος άνδρας στο σπίτι του
12:24 Ο ΙΟΠ φέρνει μεγάλη διοργάνωση και 1500 ελεύσεις στην Πάτρα
12:17 Δίκη Τεμπών – Ο Φλωρίδης απαντά στην Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων
12:15 Ο Προμηθέας μάχεται στην Πυλαία -Στην αποστολή και ο Χάμοντς
12:11 Σάββατο αντί Κυριακής το παιχνίδι Προμηθέας-Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τα εισιτήρια
12:09 Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 – Δεν εξετάζονται πρόωρες κάλπες»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ