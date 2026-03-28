Σοκ στην Πάτρα: Νεκρός 38χρονος άνδρας στο σπίτι του

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 38χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του από τη σύζυγό του, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 38χρονο στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 38χρονος ήταν αδελφός αστυνομικού, γεγονός που εντείνει τη συγκίνηση και τη θλίψη στο περιβάλλον του.

Οι πρώτες ενδείξεις αποδίδουν τον θάνατο σε παθολογικά αίτια, ενώ αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς, φίλους και την τοπική κοινωνία, που δεν μπορεί να πιστέψει τον πρόωρο χαμό του 38χρονου.

