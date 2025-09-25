Σοκ στην Πάτρα, πέθανε ο Ανδρέας Αποσκίτης!

Είδηση σοκ! Ο γνωστός πατρινός Ανδρέας Αποσκίτης «έφυγε» από τη ζωή. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε θεραπευτήριο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί εγκεφαλικό…

Από την οικογένειά του αποφασίστηκε να γίνει δωρεά των οργάνων του και μέσα στο σαββατοκύριακο θα γίνει η διαδικασία που προβλέπεται από το Αττικό Νοσοκομείο.

Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν γνωστός στην πόλη για τις δράσεις και τις επισημάνσεις του μέσα από τη σελίδα του στο Facebοok με τίτλο: «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται».

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Την τελευταία του ανάρτηση στο Facebook ο Ανδρέας Αποσκίτης την έκανε στις 6 Σεπτεμβρίου.

