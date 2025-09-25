Σοκ στην Πάτρα, πέθανε ο Ανδρέας Αποσκίτης!

Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε θεραπευτήριο στην Αθήνα

Σοκ στην Πάτρα, πέθανε ο Ανδρέας Αποσκίτης!
25 Σεπ. 2025 19:45
Pelop News

Είδηση σοκ! Ο γνωστός πατρινός Ανδρέας Αποσκίτης «έφυγε» από τη ζωή. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε θεραπευτήριο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί εγκεφαλικό…

Από την οικογένειά του αποφασίστηκε να γίνει δωρεά των οργάνων του και μέσα στο σαββατοκύριακο θα γίνει η διαδικασία που προβλέπεται από το Αττικό Νοσοκομείο.

Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν γνωστός στην πόλη για τις δράσεις και τις επισημάνσεις του μέσα από τη σελίδα του στο Facebοok με τίτλο: «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται».

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

Την τελευταία του ανάρτηση στο Facebook ο Ανδρέας Αποσκίτης την έκανε στις 6 Σεπτεμβρίου.

Σοκ στην Πάτρα, πέθανε ο Ανδρέας Αποσκίτης!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Στέκεστε όρθιοι και σας ανεβαίνει η πίεση;
23:39 Οι τρομεροί αριθμοί του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, 100 συμμετοχές-63 γκολ!
23:21 Βήμα-βήμα το μαγείρεμα του αγαπημένου τραχανά
23:00 Πίτερς: Οι προβλέψεις του για την κατάταξη στη Euroleague, στο Νο1 ο Ολυμπιακός ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τεράστιο σοκ στο Αγγλικό ποδόσφαιρο, πρώην παίκτης της Άρσεναλ «έσβησε» στα 21 χρόνια!
22:51 Ισραηλινή επίθεση στη Σαναά: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες
22:47 Μεγάλη του Γένους Σχολή: Μετακομίζει σε άλλο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη
22:35 Υπέγραψαν συμφωνία Τουρκία και ΗΠΑ για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία
22:27 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin
22:16 Η κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:12 EBU: Ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026
22:00 Μαρκάτια 2025: Η μνήμη της πόλης ξυπνά – Ξεκινούν οι εκδηλώσεις την Παρασκευή
21:59 Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν: «Μεγάλο παζάρι» για τα F35, F16 και τους Patriot, η καρφίτσα και η θεολογική σχολή της Χάλκης ΒΙΝΤΕΟ
21:48 Φυλακισμένη ακτιβίστρια στο Ιράν πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο
21:39 Κυρανάκης προς ΟΣΕ: «Όχι» στην άσκηση αναίρεσης για τις αποζημιώσεις σε οικογένειες θυμάτων των Τεμπών
21:30 Μαυρίζει η ψυχή σου, νεκρό το τετράχρονο παιδάκι στο τροχαίο δυστύχημα
21:20 Συνολικά 57 μετανάστες στο λιμάνι στο Κατάκολο ΦΩΤΟ
21:12 Τεσσάρων χρονών παιδάκι υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε τροχαίο
21:01 Δικηγορικός κόσμος: Ζητά να εξετάσει η Δικαιοσύνη το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του Ρούτσι
20:53 Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων για τη ΝΔ και 17,4 για τον Μητσοτάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ