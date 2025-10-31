Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του γνωστού δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Πότε θα γίνει η κηδεία του

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον νομικό κόσμο της Πάτρας και στην τοπική κοινωνία, η είδηση του θανάτου του γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών, έπειτα από γενναία αλλά άνιση μάχη με σοβαρή ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.

Ο Σπύρος Σορβατζιώτης υπήρξε ενεργό και δραστήριο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το 1997. Με πολυετή και γόνιμη παρουσία στα δικαστήρια, διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του, την επιστημονική του κατάρτιση και το ήθος του χαρακτήρα του, κερδίζοντας τον σεβασμό τόσο των συναδέλφων του όσο και των πολιτών που τον εμπιστεύονταν. Ήταν ένας άνθρωπος με ήπιο χαρακτήρα, ευγένεια και ανιδιοτέλεια, που ξεχώριζε για την αφοσίωσή του στο λειτούργημα του δικηγόρου και τη διάθεσή του να προσφέρει πάντα με συνέπεια και εντιμότητα.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Αθανάσιος Ζούπας, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος, σημειώνοντας:

«Ο Σπύρος Σορβατζιώτης υπήρξε ένας αξιόλογος και μάχιμος δικηγόρος, που ασκούσε με μεθοδικότητα, συνέπεια και εντιμότητα το λειτούργημά του. Η πρόωρη απώλειά του προκαλεί βαθιά θλίψη στους συναδέλφους του και σε ολόκληρη τη νομική κοινότητα της Πάτρας».

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στις 12.30 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών. Η ταφή θα γίνεισ το κοιμητήριο Πύργου.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο που άφησε θετικό αποτύπωμα στον χώρο της δικαιοσύνης αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Ψήφισμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών σε ψήφισμά του αναφέρει χαρακτηριστικά: “Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μόλις πληροφορήθηκε τον πρόωρο θάνατο του διακεκριμένου και προσφιλούς συναδέλφου, γνωστού για την προσωπικότητα και το ήθος του,

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών, παλεύοντας με αξιοπρέπεια μέχρι τέλους, συνήλθε σήμερα Παρασκευή 31/10/2025 σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε τα εξής:

– Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στην εξόδιο ακολουθία.

– Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.

– Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

– Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα

του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

– Να δωρίσει χρηματικό ποσό στη μνήμη του εκλιπόντος σε φιλανθρωπικό οργανισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΟΠΟΥΛΟΣ”

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



