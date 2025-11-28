Σοκ στην Ρόδο: 55χρονος πατέρας κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό της κόρης του και αιμομιξία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ποινική έρευνα στη Ρόδο για μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις ενδοοικογενειακής σεξουαλικής βίας των τελευταίων ετών. Ένας 55χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος και οδηγήθηκε στον Ανακριτή, αντιμετωπίζοντας τις κακουργηματικές κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, της αιμομιξίας, της κατάχρησης ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και της ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αναφορά κοινωνικής υπηρεσίας που εντόπισε σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης. Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου διέταξε προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η 31χρονη κόρη του κατηγορούμενου κατέθεσε, παρουσία ψυχολόγου, ότι από την ηλικία των 16 ετών υφίστατο σχεδόν καθημερινά σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της, μέσα στο ίδιο το σπίτι όπου διέμενε με τη γιαγιά της μετά τον χωρισμό των γονιών της.

Η γυναίκα περιέγραψε περιβάλλον συνεχούς φόβου, απειλών κατά της ζωής της και απόλυτου ελέγχου, που την εμπόδιζε να απομακρυνθεί. Τα περιστατικά, σύμφωνα με την κατάθεσή της, διακόπηκαν πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν κατάφερε να αποστασιοποιηθεί οριστικά.

Κρίσιμο στοιχείο της δικογραφίας αποτέλεσε η εξέταση DNA. Η γενετική ανάλυση έδειξε συμβατότητα 99,9% μεταξύ του 55χρονου και της 3χρονης κόρης της 31χρονης, αποδεικνύοντας ότι το παιδί είναι βιολογικό τέκνο του παππού του. Αντίθετα, η εξέταση στο πρώτο παιδί της γυναίκας απέκλεισε οποιαδήποτε συγγένεια με τον κατηγορούμενο.

Ο 55χρονος, κατά την προσαγωγή του, αρνήθηκε τον βιασμό και ισχυρίστηκε ότι υπήρξε μόνο σύντομη συναινετική σχέση, η οποία διεκόπη όταν «κατάλαβαν ότι δεν ήταν σωστό». Η εκδοχή του βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάθεση της κόρης του και τα αντικειμενικά ευρήματα.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ του διορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης. Η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πτυχή του οικογενειακού περιβάλλοντος και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το πολυετές μαρτύριο της 31χρονης.

