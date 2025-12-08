Σοκ στην Ξάνθη: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, προκάλεσε τροχαίο, εξαφανίστηκε και... σκοτώθηκε και ο αδελφός του!

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγη ώρα στην Ξάνθη, μετά από τροχαίο δυστύχημα και τα επακόλουθά του, με έναν 36χρονο οδηγό χωρίς δίπλωμα να κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στο 7,1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής, μέσω Ιάσμου, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 36χρονος, με συνεπιβάτη τον 51χρονο αδελφό του, συγκρούστηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος άνδρας. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 36χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, ωστόσο λίγο αργότερα το όχημά του εντοπίστηκε σε οικισμό της Ξάνθης, στην περιοχή του Σελέρου, καρφωμένο σε μάντρα. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε νεκρός και ο 51χρονος συνοδηγός, ο οποίος είχε τραυματιστεί θανάσιμα συνεπεία του αρχικού τροχαίου.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων και η οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.

