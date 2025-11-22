Σοκ στον Πύργο:Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για απόπειρα βιασμού – Η καταγγελία της 16χρονης

Χειροπέδες πέρασαν και στις μητέρες των δύο ανήλικων

Σοκ στον Πύργο:Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για απόπειρα βιασμού - Η καταγγελία της 16χρονης
22 Νοέ. 2025 12:11
Pelop News
22 Νοέ. 2025 12:11
Pelop News

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, δυο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα βιασμού.

Παράλληλα, συνελήφθησαν οι μητέρες των δυο ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία γονέων 16χρονης, προχθές το βράδυ, η ανήλικη κόρη τους μετέβη σε οικία, όπου βρίσκονταν οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι την ακινητοποίησαν, κρατώντας την ο 16χρονος με τα χέρια του, ενώ ο 17χρονος αποπειράθηκε να τελέσει σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η ανήλικη αντιστάθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου σε Νοσοκομείο της Πάτρας  καθώς και από αρμόδιο ιατροδικαστή.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

