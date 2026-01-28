Σοκαρισμένος για την τραγωδία ο Δημήτρης Πεγλερίδης – Κατάγεται από την Ημαθία

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου Δημήτρης Πεγλερίδης κατάγεται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και δεν μπορούσε να κρύψει το σοκ του για την τραγωδία των νεαρών οπαδών του ΠΑΟΚ.

Σοκαρισμένος για την τραγωδία ο Δημήτρης Πεγλερίδης - Κατάγεται από την Ημαθία Ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου Δημήτρης Πεγλερίδης
28 Ιαν. 2026 14:11
Pelop News

Η τοποθέτηση του προέδρου τηε ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου Δημήτρη Πεγλερίδη αναφέρει τα εξής:

«Με ανείπωτη θλίψη και βαθύ πόνο καρδιάς πληροφορηθήκαμε χθες, την τραγική απώλεια των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έφυγαν τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Ένα γεγονός που παγώνει τον χρόνο και βυθίζει στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά ολόκληρη την αθλητική και κοινωνική μας πραγματικότητα.
Ως Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά ανθρώπινη οδύνη και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες που βιώνουν τον αδιανόητο αυτό πόνο. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει την απώλεια, μόνο να σταθεί σιωπηλά δίπλα τους. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στους τρεις φιλάθλους που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας από το Δήμο όπου και κατάγομαι και η απώλειά τους αγγίζει ακόμη πιο βαριά την καρδιά μου. Η μνήμη των επτά αυτών νέων ανθρώπων θα παραμείνει ζωντανή. Ας αποτελέσει η απουσία τους υπενθύμιση της ανάγκης για σεβασμό στη ζωή, ενότητα και ανθρωπιά.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου
Δημήτριος Κ. Πεγλερίδης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Νέα κοινά μηνύματα Δανίας και Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: Κόκκινες γραμμές οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ