Σοκαρισμένος για την τραγωδία ο Δημήτρης Πεγλερίδης – Κατάγεται από την Ημαθία

Η τοποθέτηση του προέδρου τηε ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου Δημήτρη Πεγλερίδη αναφέρει τα εξής:

«Με ανείπωτη θλίψη και βαθύ πόνο καρδιάς πληροφορηθήκαμε χθες, την τραγική απώλεια των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έφυγαν τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Ένα γεγονός που παγώνει τον χρόνο και βυθίζει στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά ολόκληρη την αθλητική και κοινωνική μας πραγματικότητα.

Ως Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά ανθρώπινη οδύνη και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες που βιώνουν τον αδιανόητο αυτό πόνο. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει την απώλεια, μόνο να σταθεί σιωπηλά δίπλα τους. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στους τρεις φιλάθλους που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας από το Δήμο όπου και κατάγομαι και η απώλειά τους αγγίζει ακόμη πιο βαριά την καρδιά μου. Η μνήμη των επτά αυτών νέων ανθρώπων θα παραμείνει ζωντανή. Ας αποτελέσει η απουσία τους υπενθύμιση της ανάγκης για σεβασμό στη ζωή, ενότητα και ανθρωπιά.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου

Δημήτριος Κ. Πεγλερίδης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



