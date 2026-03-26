SOS από τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας για το ενεργειακό κόστος

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την τοπική αυτοδιοίκηση, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των υπέρογκων ενεργειακών δαπανών.

Ισχυρή παρέμβαση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης έκανε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δ.Ε. και Δήμαρχος Καλαβρύτων, κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, μέσω επιστολής προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αντικείμενο την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους των Δήμων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων των ΟΤΑ. Το θέμα είχε προηγουμένως συζητηθεί στο Δ.Σ. της ΠΕΔ της 23/3 όπου ελήφθη η σχετική απόφαση.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η συνεχιζόμενη αύξηση του ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες ανατιμήσεις σε καύσιμα και υλικά, επιβαρύνει σημαντικά τους προϋπολογισμούς των Δήμων και επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία βασικών δημοτικών υπηρεσιών και υποδομών όπως ο οδοφωτισμός, οι σχολικές μονάδες και τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι οι επιπτώσεις των υψηλών τιμών ενέργειας επιβαρύνουν τους Δήμους και τους πολίτες στη Δυτική Ελλάδα. λόγω υψηλών επιπέδων ενεργειακής ένδειας και περιορισμένης προόδου σε έργα ενεργειακής μετάβασης. Παράλληλα, επισημαίνεται η καθυστέρηση στην ανάπτυξη και λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων των ΟΤΑ, οι οποίες αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε τοπικό επίπεδο.

Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις προτείνοντας:

την άμεση ενεργοποίηση έκτακτου μηχανισμού οικονομικής στήριξης των Δήμων για την κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους και συμπερίληψη της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης (Δήμων και ΔΕΥΑ) στα εξαγγελλόμενα από την Κυβέρνηση μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με αντίστοιχο αίτημα της ΚΕΔΕ. τη θέσπιση ειδικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τους Δήμους με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μικρούς, ορεινούς, μειονεκτικούς και δημοσιονομικά ασθενέστερους Δήμους, άμεση χρηματοδοτική, θεσμική και διοικητική ενίσχυση των Ενεργειακών Κοινοτήτων των ΟΤΑ σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, μέσω ειδικών προσκλήσεων, δέσμευσης των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων και επιτάχυνσης των διαδικασιών ωρίμανσης, σύνδεσης και υλοποίησης των σχετικών έργων, και ειδικότερα την άμεση επίλυση των εκκρεμοτήτων που αφορούν στη σύνδεση και ενεργοποίηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων Δυτικής Ελλάδας, καθώς και την επιτάχυνση όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών των επτά ενεργειακών κοινοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των ΟΤΑ, σύμφωνα με την Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 32/24.06.2021 (ΑΔΑ: 685Ω7Λ6-6ΡΠ), την κατά προτεραιότητα χορήγηση διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου στους Δήμους και στις Ενεργειακές Κοινότητες των ΟΤΑ για την ανάπτυξη έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αυτοπαραγωγής και ενεργειακού συμψηφισμού, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και αντιστάθμισης των ενεργειακών επιβαρύνσεων των ΟΤΑ και την επιτάχυνση των προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων, υποδομών και οχημάτων. την πρόβλεψη ειδικής χρηματοδοτικής γραμμής για τους ΟΤΑ της περιφέρειας στο νέο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, για τη στοχευμένη αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την κατά προτεραιότητα ένταξη δημοτικών και δημόσιων κτιρίων, ιδίως των ορεινών και μικρών Δήμων, σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης. την διαμόρφωση ειδικού αποκεντρωμένου πλαισίου τεχνικής, διοικητικής και χρηματοδοτικής στήριξης με επαρκή τεχνική υποστήριξη για τους μικρούς, ορεινούς και μειονεκτικούς Δήμους, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν ισότιμα σε προγράμματα και δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και συμψηφισμού. τη συγκρότηση, σε περιφερειακό επίπεδο, ομάδας δράσης για θέματα ενέργειας και ηλεκτρικών δικτύων, με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης των αρμόδιων Υπουργείων και εξειδικευμένων φορέων, για την υποστήριξη της ενεργειακής αναβάθμισης και της βιώσιμης μετάβασης στη Δυτική Ελλάδα.

Όπως υπογραμμίζεται, η διαχείριση του ενεργειακού κόστους των Δήμων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και για την αποτελεσματική υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης σε τοπικό επίπεδο, με θετικό κοινωνικό πρόσημο.

Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας παραμένει στη διάθεση των αρμόδιων Υπουργείων για τη διαμόρφωση εφαρμόσιμων λύσεων και την άμεση προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



