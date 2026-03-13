Σούδα: Ενώπιον εισαγγελέα ο Πολωνός για την υπόθεση κατασκοπείας

Ο συλληφθείς πέρασε το κατώφλι της Δικαιοσύνης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Σούδα: Ενώπιον εισαγγελέα ο Πολωνός για την υπόθεση κατασκοπείας
13 Μαρ. 2026 16:30
Pelop News

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου ο Πολωνός που συνελήφθη μία ημέρα νωρίτερα στην περιοχή της Σούδας, στο πλαίσιο υπόθεσης που ερευνάται ως κατασκοπεία. Σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, πρόκειται για 58χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στα Δικαστήρια Χανίων και αναμενόταν να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να κατέγραφε στρατιωτικές υποδομές, πολεμικά πλοία και κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της βάσης, ενώ οι αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο του ψηφιακού υλικού που είχε στην κατοχή του, καθώς και τις επικοινωνίες του. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως δεν είχε πρόθεση κατασκοπείας.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στο βαν στο οποίο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διέμενε στην περιοχή κοντά στο Μαράθι. Εκεί εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και αποθηκευτικά μέσα, ενώ σε κινητό τηλέφωνο φέρεται να βρέθηκαν φωτογραφίες από πλοία και αεροσκάφη που σχετίζονται με τη βάση της Σούδας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι αρχές και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, ο Πολωνός βρισκόταν στην ίδια περιοχή και κατά τα δύο προηγούμενα έτη, από τον Οκτώβριο έως τις αρχές της άνοιξης. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με το συνολικό μοτίβο των μετακινήσεών του και με το υλικό που έχει ήδη κατασχεθεί.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς έρχεται μετά από άλλες πρόσφατες έρευνες για πιθανή κατασκοπευτική δράση με επίκεντρο τη Σούδα. Στις αρχές Μαρτίου, οι ελληνικές αρχές είχαν συλλάβει και Γεωργιανό ύποπτο για κατασκοπεία κοντά στη βάση, ενώ διεθνή πρακτορεία είχαν επισημάνει ότι πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια υπόθεση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά από παλαιότερη σύλληψη το 2025.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Σωκράτης Φάμελλος στην «Π»: «Θα κάνω τα πάντα για συνεργασία» – Τι είπε για τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, τις συνεργασίες και το Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
16:59 Πώς το ακριβό πετρέλαιο επηρεάζει την τσέπη μας: Από τα καύσιμα στα τρόφιμα
16:59 Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα, ανθεκτική η ελληνική οικονομία
16:54 Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ανήκει στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή
16:45 Η Ελένη Μενεγάκη απαντά στα σενάρια χωρισμού
16:38 Θεσσαλονίκη: Ένοχη η μητέρα που κούρεψε και χτύπησε τη 16χρονη κόρη της
16:30 Σούδα: Ενώπιον εισαγγελέα ο Πολωνός για την υπόθεση κατασκοπείας
16:18 Μετωπική Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές – Αίτημα για άμεση συζήτηση στη Βουλή
16:13 Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση στις φήμες για δεύτερο παιδί
16:12 «Ο πρόεδρος σε θέλει τώρα»: Ο Μπέσεντ διέκοψε live συνέντευξη στον Λευκό Οίκο
16:08 ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για επιχειρήσεις και νομικές οντότητες
16:00 Πάτρα: Αναρίθμητες «άγονες» εργατοώρες – Τετραετής σύγκρουση με πειθαρχικές, αστικές και ποινικές προεκτάσεις στον Δήμο
15:55 Η Χάιντι Κλουμ μιλά ανοιχτά για τη ΔΕΠΥ και πώς τη βοηθά στην καθημερινότητά της
15:51 Ολλανδία: Στη σύλληψη 4 υπόπτων προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη σε συναγωγή
15:41 Χρυσόστομος Στύλιος: Έξυπνα κτίρια με τεχνητή νοημοσύνη και IoT παρουσιάζει το ΙΝΒΙΣ στο 15ο Forum Ενέργειας στην Πάτρα
15:41 Η Μονακό αποθέωσε τον Ματίας Λεσόρ για την επιστροφή του στα παρκέ
15:38 Χέγκσεθ: «Τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος Τούρκος με ερυθρά αγγελία των τουρκικών αρχών
15:27 Πάτρα: Το «Sumud» στο θέατρο Λιθογραφείον – Μια παράσταση για την αντίσταση και το ανήκειν
15:24 Σε τροχιά διαλόγου Κούβα και ΗΠΑ με φόντο την ενεργειακή ασφυξία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ