Σούδα: Ενώπιον εισαγγελέα ο Πολωνός για την υπόθεση κατασκοπείας

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου ο Πολωνός που συνελήφθη μία ημέρα νωρίτερα στην περιοχή της Σούδας, στο πλαίσιο υπόθεσης που ερευνάται ως κατασκοπεία. Σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, πρόκειται για 58χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στα Δικαστήρια Χανίων και αναμενόταν να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να κατέγραφε στρατιωτικές υποδομές, πολεμικά πλοία και κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της βάσης, ενώ οι αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο του ψηφιακού υλικού που είχε στην κατοχή του, καθώς και τις επικοινωνίες του. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως δεν είχε πρόθεση κατασκοπείας.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στο βαν στο οποίο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διέμενε στην περιοχή κοντά στο Μαράθι. Εκεί εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και αποθηκευτικά μέσα, ενώ σε κινητό τηλέφωνο φέρεται να βρέθηκαν φωτογραφίες από πλοία και αεροσκάφη που σχετίζονται με τη βάση της Σούδας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι αρχές και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, ο Πολωνός βρισκόταν στην ίδια περιοχή και κατά τα δύο προηγούμενα έτη, από τον Οκτώβριο έως τις αρχές της άνοιξης. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με το συνολικό μοτίβο των μετακινήσεών του και με το υλικό που έχει ήδη κατασχεθεί.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς έρχεται μετά από άλλες πρόσφατες έρευνες για πιθανή κατασκοπευτική δράση με επίκεντρο τη Σούδα. Στις αρχές Μαρτίου, οι ελληνικές αρχές είχαν συλλάβει και Γεωργιανό ύποπτο για κατασκοπεία κοντά στη βάση, ενώ διεθνή πρακτορεία είχαν επισημάνει ότι πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια υπόθεση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά από παλαιότερη σύλληψη το 2025.

