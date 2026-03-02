Σούδα και Patriot σε επιφυλακή: Καθημερινές συσκέψεις στο Πεντάγωνο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στη ναυτική βάση της Ναυτική Βάση Σούδας βρέθηκαν χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, προκειμένου να ενημερωθούν για την εφαρμογή των αναβαθμισμένων μέτρων ασφαλείας που αποφασίστηκαν από το ΚΥΣΕΑ το Σαββατοκύριακο.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Πεντάγωνο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή. Διαδοχικές συσκέψεις πραγματοποιούνται υπό τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης και τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών.

Κατά τη σημερινή σύσκεψη επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ιδίως σε σημεία όπου υπάρχει αμερικανική στρατιωτική παρουσία επί ελληνικού εδάφους.

Καθημερινή αποτίμηση στις 08:00

Στο πλαίσιο της ενισχυμένης επιτήρησης, αποφασίστηκε η καθημερινή αποτίμηση της κατάστασης στις 8:00 το πρωί, μέχρι την αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων στην περιοχή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί και αρμόδιοι επιτελείς.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές επαφές με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες, στο πλαίσιο συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών.

Στο επίκεντρο και η πυροβολαρχία Patriot

Το ενδιαφέρον του Πενταγώνου στρέφεται και στην ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, καθώς εγκαταστάσεις της Aramco φέρονται να έχουν τεθεί στο στόχαστρο τις τελευταίες ώρες.

Τα συνήθη πρωτόκολλα έχουν ενεργοποιηθεί και στη Σούδα, όπου εφαρμόζονται ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της βάσης.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του Άρθρου 1 της διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στη Σούδα δυνατότητες υποστήριξης αεροσκαφών και επικοινωνιών, επισκέψεων πλοίων και στάθμευσης αεροπλανοφόρων, ανεφοδιασμού, προσωρινής συντήρησης και φιλοξενίας προσωπικού, καθώς και εκπαίδευσης και κοινών ασκήσεων.

