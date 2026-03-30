Σουηδία: Άνδρας κατηγορείται ότι εξέδιδε τη σύζυγό του σε περισσότερους από 120 άνδρες

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, ανατριχιάζει τη Σουηδία, με έναν άνδρα να κατηγορείται για μαστροπεία αφού για πολλά χρόνια, εκβίαζε και εξανάγκαζε τη γυναίκα να εκδίδεται, εκμεταλλευόμενος τον εθισμό της στα ναρκωτικά.

Σουηδία: Άνδρας κατηγορείται ότι εξέδιδε τη σύζυγό του σε περισσότερους από 120 άνδρες
30 Μαρ. 2026 19:52
Pelop News

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σουηδία, η είδηση πως ένας 62χρονος που κατηγορείται μεταξύ άλλων για μαστροπεία, για 3 ολόκληρα χρόνια, ανάγκαζε τη γυναίκα του να εκδίδεται σε πάνω από 120 άνδρες

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, ανατριχιάζει τη Σουηδία, με έναν άνδρα να κατηγορείται για μαστροπεία αφού για πολλά χρόνια, εκβίαζε και εξανάγκαζε τη γυναίκα να εκδίδεται, εκμεταλλευόμενος τον εθισμό της στα ναρκωτικά.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για διακεκριμένη μαστροπεία, βιασμό και σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες. Ο άνδρας συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου και προφυλακίστηκε, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του στις αστυνομικές αρχές στη βόρεια Σουηδία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να αποκόμιζε οικονομικά οφέλη για χρόνια, εξαναγκάζοντας τη γυναίκα να συμμετέχει σε σεξουαλικές πράξεις. Παράλληλα, κατηγορείται ότι δημοσίευε διαδικτυακές αγγελίες, οργάνωνε συναντήσεις και την πίεζε να προβαίνει ακόμη και σε πράξεις μέσω διαδικτύου, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων πελατών.

Οι αρχές τον κατηγορούν επίσης για βίαιη συμπεριφορά, απειλές και εκμετάλλευση του εθισμού της γυναίκας στα ναρκωτικά, με τον εισαγγελέα να κάνει λόγο για «αδίστακτη εκμετάλλευση». Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και αναφορές σε σοβαρές απειλές, με τον κατηγορούμενο να την προειδοποιεί ακόμη και ότι θα «απελευθερώσει το τέρας».

Η εισαγγελέας Ida Anerstedt είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 120 άτομα που φέρονται να αγόρασαν σεξουαλικές υπηρεσίες. Τα καταγγελλόμενα περιστατικά εκτείνονται από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2025.

Πέραν της μαστροπείας, ο 62χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για 8 βιασμούς, μεταξύ αυτών και έναν κατά τη διάρκεια συνάντησης με πελάτη, 4 απόπειρες βιασμού και 4 επιθέσεις σε βάρος της συζύγου του.

«Αυτή η γυναίκα έχει πέσει θύμα σοβαρών εγκλημάτων και ελπίζει να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε η συνήγορός της, Sylvia Ingolfsdottir.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT, ο κατηγορούμενος φέρεται να ήταν υψηλόβαθμο μέλος της λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels. Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 13 Απριλίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ