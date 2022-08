Σουηδία: Έστειλε το 7ο στρατιωτικό πακέτο βοήθειας στο Κίεβο

Η Σουηδία παρέδωσε στην Ουκρανία ένα νέο πακέτο αμυντικής βοήθειας, στο οποίο περιλαμβάνονται και βλήματα πυροβολικού, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρέζνικοφ.

«Θαυμάσια νέα από τη Σουηδία: το 7ο στρατιωτικό πακέτο βοήθειας, με πυρομαχικά για το πυροβολικό, θα ενισχύσει τον ουκρανικό στρατό», έγραψε στο Twitter ο υπουργός, ευχαριστώντας τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της Σουηδίας. «Μαζί θα αποκαταστήσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

‘Sweden has provided Ukraine with a new #DefenceAid package containing artillery rounds, Ukrainian Defence Minister @OleksiiReznikov said on Wednesday [31/08/2022].’https://t.co/WZHLkoMSXq

