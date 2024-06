Σουηδία: Νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών ο «μασκοφόρος ράπερ»

Ο Σουηδός ράπερ, που ανακηρύχθηκε τον περασμένο μήνα καλλιτέχνης χιπ-χοπ μουσικής της χρονιάς στη Σουηδία, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών στο Γκέτεμποργκ (δυτικά).

Γνωστός με το προσωνύμιο «ο μασκοφόρος ράπερ», ο C.Gambino, ηλικίας 26 ετών, το αληθινό όνομα του οποίου ήταν Καράρ Ραμαντάν, έπεσε νεκρός από πυρά σε χώρο στάθμευσης χθες το βράδυ, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για φόνο. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου.

Αυτός ο φόνος «συνδέεται με μια διαμάχη μεταξύ συμμοριών» και ο ράπερ ήταν γνωστός στην αστυνομία, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το σημείο της επίθεσης διακρίνεται μια γυάλινη πόρτα του πάρκινγκ διάτρητη από σφαίρες.

🇸🇪 Swedish Rapper C.Gambino Fatally Shot in Gothenburg

Karar “C.Gambino” Ramadan, a prominent Swedish rapper, was fatally shot in a Gothenburg parking garage last night. Authorities are exploring possible links to gang conflicts. C.Gambino, celebrated for tracks such as “Sin… pic.twitter.com/4gtW18yqEE

— X News Journal (@XNewsJournal) June 5, 2024