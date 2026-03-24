Σουηδία: Νομοσχέδιο για «έντιμη ζωή» μεταναστών με ποινή απέλασης

Αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική προωθεί η κυβέρνηση – Στο επίκεντρο η συμμόρφωση με νόμους και υποχρεώσεις

Σουηδία
24 Μαρ. 2026 13:15
Pelop News

Νομοσχέδιο που επιβάλλει στους μετανάστες την υποχρέωση να ζουν «έντιμη ζωή», προβλέποντας ακόμη και την απέλαση σε περίπτωση παραβίασης, κατέθεσε η κυβέρνηση της Σουηδία, εντείνοντας τη σκληρή γραμμή στη μεταναστευτική πολιτική.

Η δεξιά κυβέρνηση, που εξελέγη το 2022 με βασική δέσμευση την αυστηροποίηση των κανόνων για τη μετανάστευση, επιδιώκει να προωθήσει το νέο πλαίσιο πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση της αφαίρεσης άδειας παραμονής σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις αρχές και τη νομοθεσία.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Γιόχαν Φόρσελ τόνισε ότι «ο σεβασμός των νόμων και των κανόνων είναι αυτονόητος», επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι μετανάστες οφείλουν να επιδεικνύουν υπεύθυνη στάση και να μην βλάπτουν τη χώρα. Όπως ανέφερε, η μη πληρωμή χρεών, η αδυναμία συμμόρφωσης με αποφάσεις των αρχών ή η κατάχρηση κοινωνικών επιδομάτων μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια του δικαιώματος παραμονής.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση περιλαμβάνει ως παραβάσεις και τη μη καταβολή φόρων ή προστίμων, ενώ προβλέπει κυρώσεις και σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι η άδεια παραμονής αποκτήθηκε με ψευδή στοιχεία.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του κόμματος των Σουηδοί Δημοκράτες για θέματα μετανάστευσης, Λούντβιγκ Άσπλινγκ, διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις ενός ατόμου δεν αρκούν από μόνες τους για να στοιχειοθετήσουν έλλειψη εντιμότητας, μπορούν όμως να αποτελέσουν ένδειξη, ιδίως σε περιπτώσεις πιθανών διασυνδέσεων με βίαιο εξτρεμισμό.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ανάκληση άδειας παραμονής όταν οι μετανάστες θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια.

Εφόσον οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εγκριθούν από το κοινοβούλιο, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις 13 Ιουλίου, σηματοδοτώντας μια νέα, πιο αυστηρή προσέγγιση της Σουηδία στο μεταναστευτικό ζήτημα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:39 Πιερρακάκης – Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στο τραπέζι οικονομία και γεωπολιτικές πιέσεις
16:37 Μπιν Σαλμάν – Ιράν: Οι New York Times βλέπουν πιέσεις προς τον Τραμπ για συνέχιση του πολέμου
16:33 Καιρός 25ης Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι
16:27 ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και χρέος στο 110% έως το 2031
16:15 Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια – Μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers
16:08 Accountsaints: Διάκριση στα Finance & Accounting Awards 2026 για υπηρεσίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
16:06 Η Mel Schilling έφυγε από τη ζωή στα 54 της, μετά τη μάχη με τον καρκίνο
15:59 «Η Αντέλα θέλει να τα σπάσει όλα για να ζήσει»: Η Άννα Κοκκίνου μιλά για το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»
15:59 Μνημόσυνη Πομπή για τη Μνήμη των Σφαγιασθέντων Πατρινών του 1821
15:59 Ο Τραμπ «χρεώνει» στον Χέγκσεθ την πρώτη πρόταση για χτύπημα στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
15:55 Τουρισμός: Στα 473,3 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις τον Ιανουάριο -Πάνω από 1 εκατ. ταξιδιώτες
15:42 Σύνταξη στα 62 με πλασματικά έτη: Ποιοι κερδίζουν και τι πρέπει να προσέξουν
15:34 H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
15:30 Εξάμηνα έντοκα: Στα 500 εκατ. ευρώ οι αντλήσεις, στο 2,16% η απόδοση
15:24 Δυτική Αχαΐα – Παναγιωτοπούλου για Ασκούνη: Παραιτήθηκε με ένα email στο πρωτόκολλο
15:20 Σόφι Ρέιν για τον ιδρυτή του OnlyFans: «Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης, μου άλλαξε τη ζωή»
15:16 Η Ελλάδα 2η στον ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς
15:10 Μοχάμαντ Ζολκάντρ: Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ασφάλεια του Ιράν μετά τον Λαριτζανί
15:08 Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
15:02 Χίος: Σκίστηκε από τον αέρα η τεράστια σημαία λίγο μετά την έπαρση για την 25η Μαρτίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
