Σουηδία: Νομοσχέδιο για «έντιμη ζωή» μεταναστών με ποινή απέλασης

Νομοσχέδιο που επιβάλλει στους μετανάστες την υποχρέωση να ζουν «έντιμη ζωή», προβλέποντας ακόμη και την απέλαση σε περίπτωση παραβίασης, κατέθεσε η κυβέρνηση της Σουηδία, εντείνοντας τη σκληρή γραμμή στη μεταναστευτική πολιτική.

Η δεξιά κυβέρνηση, που εξελέγη το 2022 με βασική δέσμευση την αυστηροποίηση των κανόνων για τη μετανάστευση, επιδιώκει να προωθήσει το νέο πλαίσιο πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση της αφαίρεσης άδειας παραμονής σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις αρχές και τη νομοθεσία.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Γιόχαν Φόρσελ τόνισε ότι «ο σεβασμός των νόμων και των κανόνων είναι αυτονόητος», επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι μετανάστες οφείλουν να επιδεικνύουν υπεύθυνη στάση και να μην βλάπτουν τη χώρα. Όπως ανέφερε, η μη πληρωμή χρεών, η αδυναμία συμμόρφωσης με αποφάσεις των αρχών ή η κατάχρηση κοινωνικών επιδομάτων μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια του δικαιώματος παραμονής.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση περιλαμβάνει ως παραβάσεις και τη μη καταβολή φόρων ή προστίμων, ενώ προβλέπει κυρώσεις και σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι η άδεια παραμονής αποκτήθηκε με ψευδή στοιχεία.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του κόμματος των Σουηδοί Δημοκράτες για θέματα μετανάστευσης, Λούντβιγκ Άσπλινγκ, διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις ενός ατόμου δεν αρκούν από μόνες τους για να στοιχειοθετήσουν έλλειψη εντιμότητας, μπορούν όμως να αποτελέσουν ένδειξη, ιδίως σε περιπτώσεις πιθανών διασυνδέσεων με βίαιο εξτρεμισμό.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ανάκληση άδειας παραμονής όταν οι μετανάστες θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια.

Εφόσον οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εγκριθούν από το κοινοβούλιο, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις 13 Ιουλίου, σηματοδοτώντας μια νέα, πιο αυστηρή προσέγγιση της Σουηδία στο μεταναστευτικό ζήτημα.

