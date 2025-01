Σούπερ Γιάννης,τεράστια νίκη στην Ιντιανάπολις για τους Μπακς

Το τελευταίο ματς των Μπακς στο 2024 (το πρώτο για το 2025 με… ώρα Ελλάδας), ήταν πραγματικό θρίλερ. Πέισερς και Μπακς έδωσαν άλλη μία απίθανη μάχη, σε μία αντιπαλότητα που γράφει ιστορία στην Ανατολική Περιφέρεια, με την ομάδα του Μιλγουόκι να παίρνει το αποτέλεσμα (120-112) στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση μετά από απουσία τεσσάρων αγώνων.

Giannis scored 26 in the second half in his first game back.

30 PTS | 12 REB | 5 AST | 2 STL | 55% FG pic.twitter.com/iVkuc4x9is

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2024