Σουβλάκι: Αυξήσεις τιμών ακόμα και στα 6€ το 2025 – Η Πάτρα από τις φθηνότερες πόλεις

Το αγαπημένο street food των Ελλήνων συνεχίζει να ακριβαίνει, με διαφορές τιμών από πόλη σε πόλη, όπως καταγράφει η φετινή έρευνα του Pricefox για το 2025. Η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ανέλυσε δεδομένα από γνωστή πλατφόρμα delivery για τις έξι μεγαλύτερες πόλεις της χώρας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μέσες τιμές για γύρο κοτόπουλο, γύρο χοιρινό, μπιφτέκι και καλαμάκια το 2025 διαμορφώνονται περίπου ως εξής:

Αθήνα: 4,00 €

Θεσσαλονίκη: 4,90 €

Πάτρα: 4,00 €

Λάρισα: 3,99 €

Βόλος: 4,05 €

Κρήτη: 5,30 €

Αν και Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα και Βόλος παραμένουν σχετικά προσιτές, Θεσσαλονίκη και Κρήτη ξεχωρίζουν για τις υψηλότερες τιμές, με την Κρήτη να φτάνει ακόμα και τα 6,50 € ανά τυλιχτό σε τουριστικές περιοχές.

Στην Αττική, οι τιμές παραμένουν σταθερές, με εύρος 3,40–4,60 € και μικρές αυξήσεις 0,15–0,35 € σε σχέση με το 2024. Στη Θεσσαλονίκη, οι αυξήσεις είναι πιο αισθητές (0,60–0,80 €), ενώ στην Πάτρα και τη Λάρισα, οι αυξήσεις είναι πιο ήπιες, περίπου 0,07–0,45 € ανά τεμάχιο.

Στον Βόλο, οι τιμές κινούνται σε λογικά επίπεδα γύρω στα 4 €, ενώ η Κρήτη καταγράφει τις μεγαλύτερες αυξήσεις, κυρίως λόγω της επίδρασης του τουρισμού στις τιμές, με εύρος τιμών από 4,50 € έως 6,50 €.

Η έρευνα του Pricefox δείχνει ότι το τυλιχτό παραμένει αγαπημένη επιλογή για τους Έλληνες, αλλά η διακύμανση τιμών ανά πόλη και περιοχή είναι πλέον σημαντική, καθιστώντας απαραίτητο το ψάξιμο πριν την παραγγελία.

