Σουβλάκι: Αυξήσεις τιμών ακόμα και στα 6€ το 2025 – Η Πάτρα από τις φθηνότερες πόλεις

Στην Πάτρα και τη Λάρισα, οι αυξήσεις είναι πιο ήπιες, περίπου 0,07–0,45 € ανά τεμάχιο.

Σουβλάκι: Αυξήσεις τιμών ακόμα και στα 6€ το 2025 - Η Πάτρα από τις φθηνότερες πόλεις
04 Δεκ. 2025 11:15
Pelop News

Το αγαπημένο street food των Ελλήνων συνεχίζει να ακριβαίνει, με διαφορές τιμών από πόλη σε πόλη, όπως καταγράφει η φετινή έρευνα του Pricefox για το 2025. Η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ανέλυσε δεδομένα από γνωστή πλατφόρμα delivery για τις έξι μεγαλύτερες πόλεις της χώρας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μέσες τιμές για γύρο κοτόπουλο, γύρο χοιρινό, μπιφτέκι και καλαμάκια το 2025 διαμορφώνονται περίπου ως εξής:

  • Αθήνα: 4,00 €

  • Θεσσαλονίκη: 4,90 €

  • Πάτρα: 4,00 €

  • Λάρισα: 3,99 €

  • Βόλος: 4,05 €

  • Κρήτη: 5,30 €

Αν και Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα και Βόλος παραμένουν σχετικά προσιτές, Θεσσαλονίκη και Κρήτη ξεχωρίζουν για τις υψηλότερες τιμές, με την Κρήτη να φτάνει ακόμα και τα 6,50 € ανά τυλιχτό σε τουριστικές περιοχές.

Στην Αττική, οι τιμές παραμένουν σταθερές, με εύρος 3,40–4,60 € και μικρές αυξήσεις 0,15–0,35 € σε σχέση με το 2024. Στη Θεσσαλονίκη, οι αυξήσεις είναι πιο αισθητές (0,60–0,80 €), ενώ στην Πάτρα και τη Λάρισα, οι αυξήσεις είναι πιο ήπιες, περίπου 0,07–0,45 € ανά τεμάχιο.

Στον Βόλο, οι τιμές κινούνται σε λογικά επίπεδα γύρω στα 4 €, ενώ η Κρήτη καταγράφει τις μεγαλύτερες αυξήσεις, κυρίως λόγω της επίδρασης του τουρισμού στις τιμές, με εύρος τιμών από 4,50 € έως 6,50 €.

Η έρευνα του Pricefox δείχνει ότι το τυλιχτό παραμένει αγαπημένη επιλογή για τους Έλληνες, αλλά η διακύμανση τιμών ανά πόλη και περιοχή είναι πλέον σημαντική, καθιστώντας απαραίτητο το ψάξιμο πριν την παραγγελία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Νοσοκομεία Πάτρας: Ικανοποιημένο το Υπουργείο από την αξιολόγηση ασθενών αλλά η καθημερινότητα άλλα δείχνει
13:57 Παρουσίαση της «Ίσαλου γραμμής» της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου στο Mosaic Hub
13:51 Πάτρα: Δρόμος Θυσίας για τους 84 εκτελεσμένους – 82 χρόνια από το Μπλόκο στα Προσφυγικά
13:48 «Αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων»: Τα πυρά Μαρινάκη για την «Ιθάκη» Τσίπρα και το βλέμμα της κυβέρνησης σε ανάπτυξη και περιφέρεια
13:46 Χρήστος Ντεντόπουλος: Ξέσπασμα από την Κάτω Αχαΐα για την «μάχη επιβίωσης» των αγροτών ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλειστή η Εγνατία στην Κομοτηνή, μπλόκο στον Προμαχώνα – Κινητοποιήσεις από Θράκη έως Πάτρα
13:37 Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρες, κατολισθήσεις, 112 και κλειστά σχολεία – Σε αυξημένο συναγερμό όλη η χώρα
13:28 Year in Search 2025: Τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες χρήστες της Google
13:24 Τροχαίο στη Λούτσα: Νέο ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο δείχνει τρίτο όχημα που παραβιάζει STOP
13:18 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχω ευθύνη για τις παράτυπες αιτήσεις, υποστηρίζει ο Μπουνάκης
13:13 112 και στη Λακωνία: Μήνυμα στους κατοίκους του Ευρώτα για περιορισμό μετακινήσεων λόγω έντονης κακοκαιρίας
13:03 «Προσποιήθηκα ότι δεν είμαι καλά»: Πώς γλίτωσε ο 47χρονος κτηνίατρος από τους 4 απαγωγείς στην Κυπαρισσία ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Πάτρα: Αλλάζουν στέγη τα Διοικητικά Δικαστήρια
12:58 Ελεύθερη για διέλευση η νέα Πατρών – Πύργου: Ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΟ
12:50 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» – 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ
12:50 Αγραφα: Το θαύμα της φύσης, τι να δείτε
12:45 Ο απόλυτος οδηγός για τη μεταφορά ελαιολάδου στο εξωτερικό
12:44 112 στην Ανατολική Μάνη: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» λόγω έντονων βροχών και κατολισθήσεων
12:43 Νέο βραβείο για την Ελ. Αντωνίου
12:37 Στην εντατική ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ – «Δείξε λίγο συμπόνοια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ